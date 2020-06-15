قائد ليفربول: علينا التحكم في ألفاظنا أثناء المباريات وسط المدرجات الخالية

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 13:11

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - ليفربول - توتنام

يدرك جوردن هندرسون قائد ليفربول أن عليه وكل اللاعبين والمدربين الانتباه لألفاظهم أثناء لعب مباريات الدوري الإنجليزي العائد بدون جماهير.

عجلة الدوري الإنجليزي تعود للدوران يوم 17 يونيو الجاري بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال هندرسون لمجلة ليفربول: "بالنسبة للاعبين، سيكون اللعب مختلفًا في المباريات حيث لا يوجد حشد من الناس لأنه يمكنك سماع الجميع يتحدثون".

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وأضاف "علينا أن نتكيف مع هذا الوضع ونحاول الصراخ في الملعب بأصوات منخفضة".

وتابع "أنا أكثر قلقا بشأن ألفاظي عندما ألعب! لا أريد أن أعتذر للجميع بعد كل مباراة لذا أحتاج إلى أن أكون حذرا، خاصة في أوقات اشتعال المباريات".

وأتم "يورجن كلوب يجب أن يكون حذرا من ألفاظه أيضا"، موضحا أن أصوات الجماهير تحجب ما يقوله اللاعبين والمدربين في أوقات معينة من المباريات".

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

ويتصدر زملاء محمد صلاح البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

ويتبقى 6 أيام على موعد أول مباراة للريدز في الدوري الانجليزي العائد بعد توقف دام 3 أشهر.

سيلعب ليفربول ضد إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة 29 من المسابقة بملعب جوديسون بارك.

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