كيلليني يحسم الأمر: مستمر لموسم آخر على الأقل

كشف جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا استمراره في الملاعب لمدة موسم جديد على أقل تقدير.

جيورجيو كيلليني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وأشارت عدة تقارير احتمالية اعتزال اللاعب بنهاية الموسم الجاري بعد إصابته القوية في الرباط الصليبي.

ويبلغ كيلليني من العمر 36 عاما، ويسعى اللاعب للمشاركة في يورو 2020 بعد تأجيلها لمدة عام.

وقال كيلليني عبر بث إنستجرام: "سألعب لمدة موسم جديد ثم أرى ما أشعر به".

وأضاف "إذا نجحت ساقي في الصمود ربما استمر لموسم آخر، وإن لم أنجح سأعلن اعتزالي الصيف المقبل".

وكشف مدافع يوفنتوس "أود الاستمرار في عالم كرة القدم، ربما يكون لي دورا إداريا".

وشدد كيلليني "لكنك لا تعلم ما يحدث في الحياة أبدا، لذلك سنرى ما سيحدث".

وأوضح كيلليني "أتمنى المشاركة في يورو 2020 بعد تأخيرها العام المقبل".

وأتم تصريحاته "من وجهة نظري هناك شيئان صعبان حول كونك لاعب كرة قدم محترف، الأول هو إبقاء قدميك على الأرض والثاني هو التعامل مع العزلة، فأنت بحاجة لقوة عقلية بداخلك للخروج من اللحظات المظلمة".

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