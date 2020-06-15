قائمة برشلونة - عودة لينجليت وغياب ألبا.. استمرار قوة الهجوم الضاربة

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 12:03

كتب : FilGoal

مايوركا - برشلونة

عاد كيلمينت لينجليت مدافع برشلونة لقائمة الفريق بعد غياب عن عودة استئناف الدوري أمام مايوركا، استعدادا لمواجهة ليجانيس في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

شهدت القائمة غياب جوردي ألبا الذي شارك أساسيا في المباراة الماضية وسجل هدفا.

وتضم القائمة 23 لاعبا ومن المقرر استبعاد 3 لاعبين منهم قبل اللقاء.

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ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد، أما ليجانيس ففي المركز قبل الأخير بـ 23 نقطة بفارق الأهداف عن إسبانيول الأخير.

قائمة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – كيلمينت لينجليت – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتورو فيدال - إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أليكس كويادو – فرينكي دي يونج – ريكي بويج - مونتشو

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – أنسو فاتي

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