تقرير: وكيل رونالدو يقنع تشيلسي بتقديم عرض ضخم لضمه

يسعى خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو للحصول على عقد آخر ضخم لنجمه البرتغالي يصل إلى 120 مليون يورو.

وينتهي تعاقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، أي أن العام المقبل هو الفرصة الأخيرة للنادي الإيطالي لبيعه مقابل المال بدلا من الرحيل مجانا، إذا لم يرغب في تجديد تعاقده.

وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن مينديز مقتنع أن رونالدو لا يزال بإمكانه الحصول على عقد آخر.

ويصل رونالدو إلى عمر 37 عاما بنهاية تعاقده الحالي مع يوفنتوس، لكن وكيله يصر على قدرته على العطاء.

وأشار التقرير إلى نجاح مينديز في إقناع أبراموفيتش مالك تشيلسي في تقديم عرض ضخم لضم رونالدو مقابل 120 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن العرض قد يكون مقنعا لنادي يوفنتوس الذي دفع فقط 112 مليون يورو لريال مدريد لضم النجم البرتغالي.

ووفقا لصحيفة كالتشيو ميركاتو فتشيلسي مستعد لتقديم العرض لنظيره الإيطالي بنهاية الموسم.

ويسعى تشيلسي لإحداث ثورة حقيقية ليتمكن من القتال مرة أخرى واستعادة الألقاب.

وارتبط اسم تشيلسي الفترة الأخيرة بأكثر من نجم في الدوريات الخمس الكبرى.

ويأتي المبلغ المذكور في التقرير أكبر بكثير من القيمة السوقية الحالية لكريستيانو رونالدو التي تصل لـ 62.8 مليون يورو.

طالع أيضا

11 عاما على أداء مصر الخرافي أمام البرازيل

كيف يفكر مصر المقاصة في سوق الانتقالات

عصام مرعي يحكي موقفا يبرز شخصية ميتشو

المجلس الأعلى للإعلام يوضح لماذا لم يتخذ قرارا صارما بحق قناتي الأهلي والزمالك

طلائع الجيش يستنكر التفكير في استئناف الدوري

حازم إمام يكشف اقتراب تجديد عقده مع الزمالك