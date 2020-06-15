قائد واتفورد: كل فريق لديه ربما لاعب مثلي الجنس

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

تروي ديني - واتفورد - أرسنال

يعتقد تروي ديني قائد واتفورد أن هناك العديد من اللاعبين مثليي الجنس في كرة القدم لكنهم لا يبوحون بذلك خوفا من تعرضهم لهجوم أو سخرية.

وقال ديني في حواره مع BBC:"سأقول إنه ربما يوجد لاعب واحد مثلي الجنس أو لديه ازدواجية جنسية (يميل للجنسين وليس واحدا) في كل فريق كرة قدم. إنهم موجودون، موجودون بنسبة 100%".

وأضاف "أعتقد أنهم قلقون أن يكونوا أول من يعترف بالأمر. أعتقد أنه بمجرد بوح لاعب بالأمر، سيتبعه كثيرون. لو خرج وقال ذلك، أعتقد أنك في أول أسبوع ستجد على الأقل 100 شخص يقولون: نحن أيضا. فقط لأنهم لا يريدون أن يكونوا في الواجهة".

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واستمر "اتساءل أيضا، لماذا ينهي شخص مسيرته في كرة القدم ثم يقول: أنا مثلي الجنس. أشعر أن الأمر كان يثقل كاهله طوال مشواره الرياضي".

ويخشى الكثير من لاعبي كرة القدم إعلان أنهم "مثليين" خوفا من التعرض لإساءات من قبل جمهور.

ومن اللاعبين الذين أعلنوا ذلك توماس هيتزلسبرجر، لاعب ألمانيا السابق، والذي كشف الأمر بعد اعتزاله.

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