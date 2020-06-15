فيلم في الجول - لحظات عظيمة.. بطولة محمد صلاح

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 11:25

كتب : FilGoal

صلاح

كل عام وأنت بخير.. الأيقونة محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

يتم نجم مصر اليوم عامه الـ28، ويحتفل FilGoal.com بيوم ميلاد هداف ليفربول بإعادة نشر فيلم "لحظات عظيمة".

لحظات عظيمة كان بطلها ذلك النجم الذي بلغ مكانة لم يحققها لاعب مصري من قبل.

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محمد فضل يروي معاناة مدافع الأهلي أمام صلاح، ضياء السيد يكشف كيف تطور ليصبح لاعبا مذهلا، طارق حامد يكشف ماذا فعل حين طلب منه التصدي لصلاح.

طارق السعيد يحكي كيف تألق صلاح رغما عن أنف البرازيليين.

شاهد الفيلم..

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