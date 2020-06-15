ليون يؤكد اهتمامه بضم جودين

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

جودين - أوروجواي - روسيا

أكد جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون اهتمامه بضم دييجو جودين مدافع إنتر هذا الصيف.

دييجو جودين

النادي : إنتر ميلان

أولمبيك ليون

وانتشر تقرير على "آر إم سي سبورت" الفرنسية باهتمام أولمبيك ليون لضم جودين.

وكان جودين قد انتقل الموسم الماضي إلى صفوف إنتر بعد انتهاء تعاقده مع أتليتكو مدريد.

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وأجاب رئيس ليون عن سؤال اهتمام النادي بضم جودين ومامادو ساخو قائلا: "نعم هذه الأسماء بين الأسماء المطلوبة".

وأضاف "هناك أيضا العديد من الأسماء الأخرى نقوم بدراستها".

وكشف التقرير أن إنتر قد لا يمانع في رحيل جودين الذي يتقاضى 5 ملايين يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت من أجل تقليل التكلفة على خزائن النادي.

وأشار التقرير إلى أن انتقال جودين لن يواجه أي صعوبات لكن بشرط موافقته على تخفيض راتبه لأن هذا المبلغ لا يتحمله النادي الفرنسي.

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إنتر ليون جودين
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