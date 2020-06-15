تقرير: ساري يفكر في إجراء تغييرين في تشكيل نهائي الكأس.. بيانيتش بديل

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 11:04

كتب : FilGoal

بيانيتش

بدأ ماوريسيو ساري في التفكير بإجراء تغييرات على تشكيل يوفنتوس قبل إقامة نهائي كأس إيطاليا، وخروج بيانيتش من حساباته كلاعب أساسي.

ويلعب يوفنتوس أمام نابولي في نهائي الكأس المقرر له مساء بعد غد الأربعاء.

وكشفت صحيفة توتو ميركاتو عن تخطيط ساري المدير الفني لإجراء تبديلين على تشكيلة يوفنتوس.

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وأوضح التقرير أن ساري يفكر في إبعاد بيانيتش من خط الوسط بسبب الأداء المخيب للآمال أمام ميلان.

ومن المقرر أن يبدأ ساري بسامي خضيرة بدلا من بيانيتش، والتبديل الثاني يفكر في البدء بخوان كوادرادو.

وأشار التقرير إلى أن التبديلين سيمنحان كريستيانو رونالدو البدء كمهاجم صريح بعد مشاركة كوادرادو.

كان قد غاب عن يوفنتوس في قبل النهائي كل من جونزالو إيجوايين وجورجيو كيلليني وأرون رامسي وميريه ديميرال.

ومن المرجح أن يستمر غياب هؤلاء اللاعبين بسبب عدم تعافيهم بصورة كاملة.

وكان يوفنتوس قد تعادل مع ميلان سلبيان بدون أهداف، ليتأهل بأفضلية التعادل ذهابا بهدف لكل فريق.

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