مودريتش ينصح مبابي: اذهب إلى دوري الفوز فيه ليس سهلا

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 10:57

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

نصح لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى دوري آخر غير الفرنسي حتى يطور قدراته.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

وقال الكرواتي في حواره مع لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"مبابي لديه كل ما يلزم ليهيمن على المشهد".

لكنه استدرك "لكن أعتقد أنه لكي يطور قدراته عليه الذهاب إلى بطولة لا يفوز فيها الفريق بسهولة".

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ويتمسك باريس سان جيرمان بلاعبه الشاب البالغ عمره 21 عاما أمام اهتمام أندية عديدة على رأسها ريال مدريد.

ومبابي يعتبر نجما صاعدا في عالم الساحرة المستديرة وفي جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 جاء سادسا.

وشدد مودريتش أنه يريد مواصلة مشواره مع فريقه الإسباني بالقول:"متأكد أنني قادر على اللعب في أعلى مستوى لسنتين إضافيتين، ثم سنرى. أتمنى إنهاء مسيرتي في ريال مدريد، لكن الأمر يعتمد أيضا على موقف النادي".

وأثنى مودريتش (34 عاما)، أفضل لاعب في العالم لعام 2018، على زميله السابق كريستيانو رونالدو قائلا:"من التفاهة الحديث عن قدرات رونالدو، فهو من أفضل اللاعبين عبر التاريخ. افتقدنا أهدافه وشخصيته في ريال مدريد، كان دوما يريد الفوز، حفزنا وجعلنا نؤدي. كشخص فهو 10 من 10، لديه قلب كبير ودائما مستعد لمساعدة من يحتاج".

ويمتد عقد مودريتش مع ريال مدريد إلى 2021، وقالت تقارير في وقت سابق إن اللاعب كاد يرحل إلى الدوري الإيطالي.

ويلعب مودريتش في ريال مدريد منذ 2012 وتوج مع النادي بـ16 لقبا.

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