فرق الدوري تُحدد مصيره – المصري لـ في الجول: مع الإلغاء فورا والخسائر على الجميع

هل يٌلغى الدوري المصري لهذا الموسم أم يٌستكمل؟ أندية المسابقة ستكون مشاركة في اتخاذ القرار رٌفقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة أعلن تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية الدوري المصري الممتاز على مدار ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين، للتشاور حول مصير الدوري للموسم الجاري.

FilGoal.com يتواصل مع مسؤولي أندية الدوري المصري، للتعرف على رأيهم في القضية الأهم في الساحة حاليا من كافة جوانبها.

المصري

النادي المصري سيجتمع باتحاد الكرة يوم الخميس المقبل، ضمن 6 أندية مٌحدد لها الاجتماع بمسؤولي الاتحاد هذا اليوم.

ويقول محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري لـFilGoal.com كل ما يلي.

الاستكمال أم الإلغاء؟

"نحن مع إلغاء الدوري طبعا، وحالا".

"تأخير القرار سيعني تأثر الفرق سلبيا. فنحن بحاجة لبدء التخطيط للموسم المقبل من الآن".

"أما الصمت الرهيب الحالي من اللجنة الخماسية ليس طبيعيا".

أسباب اتخاذ هذا الرأي

"مستحيل أن يكتمل الدوري بعيدا في ظل الظروف الحالية".

بعيدا حتى عن كورونا لكن كمواعيدد فلم يعد لدينا الوقت الكافي لاستكمال البطولة. سنصطدم بالأجندة الدولية في الموسم المقبل".

"يوجد سبب آخر، فلإجراءات الاحترازية لاستئناف المسابقة مكلفة جدا".

"لا يوجد نادي قادر على ذلك باستثناء الأندية الثلاثة الغنية الأهلي والزمالك وبيراميدز".

صيف عام 2021 سيشهد أوليمبياد طوكيو المؤجلة من العام الجاري، والتي تشارك فيها مصر. وبالتالي فيفترض أن ينتهي الموسم بنهاية شهر مايو لإتاحة الفرصة لاستعداد المنتخب .

2021 يٌفترض أن تشهد بطولة أمم إفريقيا 2021 أيضا، لكن الأقرب هو تأجيل البطولة رغم عدم صدور قرار رسمي بذلك حتى الآن .

نتائج الموسم

في حالة إلغاء الموسم، فما مصير نتائج المسابقة لهذا الموسم برأيك؟ هذا السؤال طٌرح أيضا بقوة في الفترة الأخيرة .

"لسنا مع تحديد بطل طبعا. إلغاء الدوري يعني معاملته كأن لم يكن".

"لسنا أيضا مع صعود فرق من الدرجة الثانية. حل دوري المجموعتين حل فاشل وسبق وجربناه. الخسائر على الجميع ويجب أن نتحملها".

هل يمكن تغيير رأيه؟

كما قلنا فآراء الأندية هي مجرد آراء حتى الآن في انتظار القرار الرسمي، وبما أن الاجتماع لم يُعقد حتى الآن، فكان السؤال التالي هو "هل قد يغير النادي رأيه؟ أم أن القرار نهائي؟".

"مستحيل أن نغير رأينا. موقفنا واضح وصريح وهذا موقف غالبية الأندية أيضا".

رد الفعل إذا كان القرار مختلفا

وأخيرا، ماذا إذا قرر اتحاد الكرة قرارا مغايرا لرأي فريقكم؟

"لو كان الدولة هو استكمال المسابقة سنلتزم به طبعا. نحن نقول رأينا وما نراه على أرض الواقع، لكن في النهاية سنلزم بقرار الدولة بكل تأكيد".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

ويحتل النادي المصري المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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