بيان من المجلس الأعلى للإعلام بعد التحقيق "5 ساعات" مع ممثلي الأهلي والزمالك

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانا رسميا وذلك بعد التحقيق مع ممثلي الأهلي والزمالك.

وقدم الأهلي في وقت سابق بلاغا للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الزمالك، قبل أن يقدم الأخير أيضا بلاغا ضد قناة الأهلي.

وكشف المجلس الأعلى للإعلام في بيانه: "مَثل اليوم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ممثلي الناديين الأهلي والزمالك للتحقيق في جلستين استغرقتا قرابة 5 ساعات".

وأضاف المجلس " قد تعهد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتم تقديمه من محتوى".

وجاء في البيان "قد أعرب الطرفان عن أحترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره وقد تعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات".

وأوضح المجلس الأعلى للإعلام " في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت التحقيقات، يعرب المجلس عن ثقته في التزام الطرفين بما تم التعهد به".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "إلزام كل منهما بإزالة المحتوى المخالف للقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية والذي يحدده المجلس".

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