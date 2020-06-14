الصفاقسي: الزمالك في اتصالات متقدمة مع المثلوثي.. سينتقل بعد نهاية الموسم

كشف نادي الصفاقسي الرياضي عن وجود محادثات متقدمة جدا بين الزمالك وحمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق التونسي.

وحسب مٌعز المستيري رئيس فرع كرة القدم في الصفاقسي، فإن اللاعب في محادثات متقدمة مع الزمالك، ولا يتبقى سوى التوقيع الرسمي.

وقال معز مستيري في تصريحات عبر قناة IFM التونسية: ""الزمالك في اتصالات متقدمة جدا مع حمزة المثلوثي لضمه بداية من الموسم المقبل، وقد قدموا له عرضا مغريا".

وأضاف "إذا وصلت الأمور إلى توقيعه بشكل رسمي سيكمل معنا الموسم ثم ينضم إلى الزمالك".

المستيري أتبع "استمرار حمزة المثلوثي مع النادي في المباريات المتبقية من الدوري التونسي والكأس ستكون رهينة بمستقبل الدوري المصري فإذا استكمل الدوري المصري سيستمر حمزة مع الصفاقسي لنهاية الموسم، أما إذا ألغيت المسابقة في مصر، فوقتها سيكون هناك أمر جديد".

وواصل "إذا خرج المثلوثي، فقد توصلنا لاتفاق مبدئي مع ماهر الحناشي لاعب النجم الساحلي".

وأتم "حمزة لاعب صاحب خبرة ومنضبط داخل النادي، لكن بنسبة كبيرة جدا انتهت علاقته معنا".

حمزة المثلوثي انضم لنادي الصفاقسي عام 2016 قادما من البنزرتي.

صاحب الـ 27 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 14 مباراة. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ويملك المثلوثي 29 مباراة رفقة منتخب تونس، كان آخرها في عام 2018 أمام المغرب وديا.

ويملك الزمالك حازم إمام في مركز الظهير الأيمن، بجانب أحمد عيد ناشئ الفريق بعد رحيل حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي السابق للفريق.

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