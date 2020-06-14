ريال مدريد يستند على روح دي ستيفانو ويقهر إيبار في شوط واحد

فاز ريال مدريد على ضيفه إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

توني كروس، وسيرخيو راموس، ومارسيلو سجلوا أهداف ريال مدريد في الشوط الأول، فيما سجّل بيدرو بيجاس هدف إيبار الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر. فيما تجمّد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز 16.

المباراة كانت تاريخية لـ ريال مدريد، لأنها الأولى رسميا على الإطلاق في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ريال مدريد يستند على روح أسطورته ألفريدو دي ستيفانو 👏 المباراة هي الأولى في تاريخ النادي بالدوري الإسباني على هذا الملعب📖 المرينجي (59 نقطة) قهر إيبار في شوط واحد، ليقلص الفارق مع برشلونة (61 نقطة) إلى نقطتين في صراع الصدارة.#في_إسبانيا pic.twitter.com/SeC1WWbHNM — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2020

الملعب الذي يحمل اسم أسطورة ريال مدريد، هو الرقم 100 الذي يظهر في منافسات الدوري الإسباني منذ انطلاقه عام 1929.

كما كانت المباراة مناسبة مميزة لـ زين الدين زيدان الذي قاد ريال مدريد في مباراته رقم 200 كمدرب.

زين الدين زيدان سيصبح ثالث مدرب في تاريخ ريال مدريد يصل للمباراة رقم 200 في كل المسابقات👏 ميجيل مونيوز (605 مباراة)، وفيسنتي ديل بوسكي (246 مباراة) سبقا زيدان في تحقيق هذا الإنجاز. 👔199 مباراة ☑131 فوزا ➖42 تعادل ❌26 خسارة ⚽سجل 486 هدفا 🥅استقبل 209 هدفا pic.twitter.com/HE7PgezIym — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2020

زيزو هو الثالث على قائمة أكثر مدربي ريال مدريد قيادة له في المباريات، خلف الأسطوري ميجيل مونيوز صاحب الـ605 مباراة، وفيسنتي دل بوسكي بـ246 مباراة.

تشكيل متوازن

زين الدين زيدان دفع بأفضل عناصره المتاحة، فعوّل على إدين هازارد العائد من الإصابة، كما اعتمد على ثلاثي الوسط الحديدي: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

فيما اعتماد خوسيه لويس منديبليبار مدرب إيبار على طريقة 4-2-3-1 بمهاجم صريح وحيد هو كيكي جارسيا، يعاونه النجم فابيان أوريانا.

بعد غياب 98 يوما.. ريال مدريد يعود لاستئناف النشاط الكروي بمواجهة إيبار🤩 pic.twitter.com/Pko2gKj3O9 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2020

بداية نارية

وكما دخل برشلونة في صلب الموضوع سريعا بمواجهته أمام مايوركا أمس السبت؛ احتاج ريال مدريد بدوره إلى 182 ثانية فقط حتى يتقدّم في النتيجة.

⏱برشلونة انتظر 65 ثانية فقط لتسجيل الهدف الأول في عصر كورونا ⏱ريال مدريد انتظر 182 ثانية فقط لتسجيل الهدف الأول المُتعة الحقيقية بدأت وستتواصل للنهاية😍 pic.twitter.com/GKJTIsQvlS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2020

الألماني توني كروس هو من دخل التاريخ بتسجيله أول هدف رسمي لـ ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالدقيقة الرابعة.

تسديدة كروس سمحت له بالوصول إلى هدفه السادس هذا الموسم، وهو أفضل أرقامه الشخصية منذ انضمامه إلى ريال مدريد.

اعتراض لاعبي إيبار على هدف ريال مدريد بداعي التسلل على كريم بنزيمة⛳ الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو التي أكدت صحة هدف كروس.#في_إسبانيا pic.twitter.com/XC2wnB7cDA — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2020

مرتدة خارقة

المباراة اكتست بالهدوء أغلب فترات الشوط الأول، حتى قرر القائد راموس شن هجمة مرتدة خارقة، فأوصل الكرة إلى كريم بنزيمة الذي مرر بدقة نحو هازارد، والأخير تمتع بالإيثار وأهدى الكرة لـ راموس ليسجل في الشباك الفارغة في الدقيقة 30.

ليصير راموس أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإسباني بالتساوي مع الهولندي رونالد كومان نجم برشلونة الأسبق، ولكل منهما 67 هدفا.

سيرخيو راموس أصبح المدافع الأكثر تهديفيا في تاريخ الدوري الإسباني بالتساوي مع لاعب برشلونة السابق رونالد كومان (67 هدفا)🌟 ⚪راموس (11) ضربة جزاء 🔴كومان (46) ضربة جزاء ضمن أفضل 3 مدافعين في العالم؟🔥#في_إسبانيا pic.twitter.com/GAbab8Gnsy — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2020

الإعصار تواصل، فكاد هازارد أن يسجل بالدقيقة 37 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ماركو دميتروفيتش، إلا أن الكرة ارتدت نحو مارسيلو الذي سدد بدوره وبصم على الهدف الثالث والأول له هذا الموسم.

مارسيلو يجثو على ركبته بعد تسجيله ثالث أهداف ريال مدريد تضامنا مع جورج فلويد🙏#في_إسبانيا pic.twitter.com/FOmfyTR023 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2020

لينتهي الشوط الأول على اكتساح مدريدي دون وجه هجومي يُذكَر لـ إيبار.

تغيير غريب

مع بداية الشوط الثاني، أجرى زيدان تغييرا غريبا، بإخراج داني كارباخال، وتعويضه بـ فيرلان ميندي الذي شارك كظهير أيمن وليس أيسر!

الآية انقلبت، فصارت المباراة في اتجاه مرمى ريال مدريد، والبداية كانت مع تهديد أوريانا الذي سدد كرة أرضية تصدى لها كورتوا في الدقيقة 49.

المدرب منديليبار لجأ إلى دكة بدلائه، فأجرى 3 تغييرات دفعة واحدة بدخول بيدرو ليون، وبيدرو بيجاس، وسيرجي إنريتش، بدلا من أوريانا، وكيكي، ورافا سواريش.

هجوم باسكي شرس

مباشرةً بعد التغييرات، شن إيبار هجمات شرسة على مرمى ريال مدريد.

فسدد إدو إكسبوسيتو كرة رائعة تصدى لها كورتوا برشاقة في الدقيقة 57 وأخرجها إلى ركنية.

البديل سيرجي إنريتش هدد سريعا في الدقيقة التالية، فتابع الركنية برأسية ارتدت من عارضة ريال مدريد.

العارضة التي حرمت إيبار من هدف محقق قبل أن يسكن بيدرو بيجاس الأول#في_إسبانيا pic.twitter.com/HlAm3FHtMS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2020

قبل أن يحل الهدف المُستحَق أخيرا في الدقيقة 60 بواسطة البديل بيجاس الذي اصطدمت به تسديدة دي بلاسيس وعرفت طريقها إلى شباك كورتوا بغرابة.

تقنية حكم الفيديو أثبتت صحة هدف إيبار عن طريق بيدرو بيجاس وتغطية ميندي لمصيدة التسلل ⛳#في_إسبانيا pic.twitter.com/4UHfMul3sD — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2020

فريق جديد

سريعا قام زيدان بإقحام 3 بدلاء جدد، هم جاريث بيل، وفينيسيوس جونيور، وإيدير ميليتاو، بدلا من رودريجو، وهازارد، وراموس.

مردود جيد ومجهود كبير من إدين هازارد في ساعة لعب بعد عودته من الإصابة👌 صنع هدفا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019👏#في_إسبانيا pic.twitter.com/7FZPVhgXIW — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 14, 2020

تأثير الحجر الصحي

في الدقائق الثلاثين التالية، ظهر تأثير الحجر الصحي على المستوى البدني للاعبين، فبدوا كالعجائز في ركضهم وسقوطهم المتكرر.

وبالطبع استهلك المدربان كل تغييراتهما المتاحة، فأقحم زيزو لاعبه فيدي فالفيردي بدلا من مودريتش، فيما لجا منديليبار إلى الياباني تاكاشي إنوي وزميله إستيبان بورجوس بدلا من دي بلاسيس، وأنايتز أربيّا.

المباراة لم تشهد جديدا رغم التغييرات، ليتقبل الفريقان الأمر الواقع وينهيان المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف.























































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