مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: كاسونجو مستمر مع الزمالك ويُركز على بطولة إفريقيا

يركز كابونجو كاسونجو المهاجم الكونغولي لنادي الزمالك على الفترة المقبلة، ومحاولة تحقيق دوري أبطال إفريقيا مع الفريق.

بعض التقارير الصحفية ذكرت بأن الزمالك استقر على رحيل كابونجو كاسونجو مع الفريق.

مصدر مقرب من اللاعب قال في تصريحات لـFilGoal.com: "الزمالك لم يتحدث مع اللاعب بشأن احتمالية رحيله عن الفريق أبدا".

وأضاف "تركيز كاسونجو الحالي منصب على التدرب بشكل يومي، لكي يكون جاهزا في أي وقت في حالة استئناف النشاط".

المصدر أتم "الزمالك أمامه نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والحديث حول إن البطولة قد تستأنف قريبا، لذلك فاللاعب لا يشغل باله إلا بالتدرب حاليا".

الزمالك يواجه الرجاء البيضاوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في انتظار تحديد مصير البطولة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

كاسونجو عاد لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، وذلك بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لنادي الوحدة السعودي، ومع بداية الموسم الجاري انضم لنادي الوداد البيضاوي لكن الصفقة لم تكتمل وظل بدون فريق حتى شهر يناير.

صاحب الـ25 عاما شارك مع الزمالك منذ عودته في 4 مباريات فقط كبيدل، لكنه توج رُفقة الزمالك ببطولتي كأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري، ليضيفهما إلى بطولتي كأس مصر، والكونفدرالية الإفريقية اللذان حققهما قبل الخروج من الفريق.

وسبق لـ لكاسونجو الانضمام لمنتخب الكونغو الديموقراطية، وسجل هدفا أمام جمهورية الكونغو ضمن مباراتين دوليتين شارك فيهما.

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