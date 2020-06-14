مؤتمر زيدان: راموس عانى من انزعاجات بدنية.. وهازارد لا يستطيع لعب مباراة كاملة

الأحد، 14 يونيو 2020 - 22:32

كتب : FilGoal

مؤتمر زيدان

برر زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، تغييراته التي أجراها في مواجهة إيبار.

ريال مدريد فاز على ضيفه إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيزو بعد الانتصار الذي سُجلت كل أهدافه في شوط واحد: "سأركز على ما تم في الشوط الأول، لقد كان ممتازا، تحلينا بالقوة، لكن في الشوط الثاني انخفض مستوانا".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "ربما تراخينا في الشوط الثاني، وتوجب علينا إجراء بعض التغييرات، فـ كارباخال تعرض لكدمة في الكاحل، وراموس عانى من بعض الانزعاجات البدنية، وهازارد لم يلعب منذ فترة طويلة".

وأكمل: "كنا ندرك أن هازارد يفتقد النسق الكافي الذي يسمح له بلعب مباراة كاملة، لكننا سعداء بما قدمه".

وعند سؤاله عن سبب الدفع بـ رودريجو منذ البداية: "رودريجو لاعب في ريال مدريد، لدي 23 لاعبا وعليّ الاختيار".

كما لا يرى زيزو أي مشكلة في إشراك فيرلان ميندي كظهير أيمن: "ميندي لعب في الماضي كظهير أيمن، إنه مركز يجيد اللعب فيه لأنه لا يعاني مع قدمه اليمنى، كما أنه اختيار جاء نتيجة إصابة".

وعن عدم إشراك ماركو أسينسيو: "نحن سعداء باستعادة أسينسيو، سأستعمله في المستقبل، هناك مباريات كثيرة مقبلة، سأعوّل عليه".

كما تقبّل الأمر الواقع بغياب الجمهور: "سيكون الوضع كذلك حتى نهاية الموسم، علينا الاعتياد على ذلك".

وأتم مشيدا بمهاجمه كريم بنزيمة: "لا أعرف ما هي الحمية الغذائية التي يتبعها بنزيمة، أعرف فقط أنه حريص للغاية، إنه بخير ونأمل أن يستمر كذلك لأننا نحتاجه".

توني كروس، وسيرخيو راموس، ومارسيلو سجلوا أهداف ريال مدريد في الشوط الأول، فيما سجّل بيدرو بيجاس هدف إيبار الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر. فيما تجمّد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز 16.

المباراة كانت تاريخية لـ ريال مدريد، لأنها الأولى رسميا على الإطلاق في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

الملعب الذي يحمل اسم أسطورة ريال مدريد، هو الرقم 100 الذي يظهر في منافسات الدوري الإسباني منذ انطلاقه عام 1929.

كما كانت المباراة مناسبة مميزة لـ زين الدين زيدان الذي قاد ريال مدريد في مباراته رقم 200 كمدرب.

زيزو هو الثالث على قائمة أكثر مدربي ريال مدريد قيادة له في المباريات، خلف الأسطوري ميجيل مونيوز صاحب الـ605 مباراة، وفيسنتي دل بوسكي بـ246 مباراة.

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