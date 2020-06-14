أس: زيدان استبدل كارباخال لحمايته

أفادت صحيفة "أس" الإسبانية أن خروج داني كارباخال بين شوطي مباراة فريقه ريال مدريد أمام إيبار، كان إجراءً احترازيًا.

ريال مدريد انتصر على إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة أن كارباخال تعرض لكدمة خفيفة بعد اشتراك مع كيكي جارسيا مهاجم إيبار خلال الشوط الأول، ليفضّل المدرب زين الدين زيدان عدم المغامرة.

زيدان اتخذ قرارا غريبا بإشراك فيرلان ميندي كظهير أيمن بدلا من كارباخال مع بداية الشوط الثاني، وذلك لحماية ظهيره الأيمن الوحيد المتاح.

فمع إصابة ناتشو فيرنانديز، وإعارة ألفارو أودريوزولا إلى بايرن ميونيخ، يكون كارباخال هو الظهير الأيمن الحقيقي الوحيد في قائمة ريال مدريد.

أس سلطت الضوء أيضا على حقيقة امتلاك كارباخال لـ8 بطاقات صفراء في رصيده، أي أنه على بُعد بطاقتين فقط من الإيقاف مع تبقي 10 مباريات.

زيدان يطمح إلى الوصول إلى مباراة الخميس أمام فالنسيا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بجاهزية كاملة لكل لاعبيه، ولهذا أشرك ميندي في مركز قد لا يلجأ إليه فيه مجددا.

توني كروس، وسيرخيو راموس، ومارسيلو سجلوا أهداف ريال مدريد في الشوط الأول، فيما سجّل بيدرو بيجاس هدف إيبار الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر. فيما تجمّد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز 16.

المباراة كانت تاريخية لـ ريال مدريد، لأنها الأولى رسميا على الإطلاق في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

الملعب الذي يحمل اسم أسطورة ريال مدريد، هو الرقم 100 الذي يظهر في منافسات الدوري الإسباني منذ انطلاقه عام 1929.

كما كانت المباراة مناسبة مميزة لـ زين الدين زيدان الذي قاد ريال مدريد في مباراته رقم 200 كمدرب.

زيزو هو الثالث على قائمة أكثر مدربي ريال مدريد قيادة له في المباريات، خلف الأسطوري ميجيل مونيوز صاحب الـ605 مباراة، وفيسنتي دل بوسكي بـ246 مباراة.

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