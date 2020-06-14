دونجا ومدبولي: الإسماعيلي لم يبلغنا بعقوبة بعد المشاركة في مباراة خماسي

نفى ثنائي الإسماعيلي محمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي توقيع غرامه مالية عليه من قبل النادي الأصفر بعد المشاركة في مباراة كرة قدم خماسية.

وتردد في الفترة الأخيرة توقيع الإسماعيلي غرامة على الثنائي دونجا ومدبولي بسبب المشاركة في مباراة خماسية دون علم النادي.

وقال دونجا في تصريحات للصحفيين: "لم يبلغني النادي بأي عقوبة مالية حتى الآن".

وأضاف "أتدرب بشكل منتظم في المنزل وأواظب على البرنامج التأهيلي الذي أعده الجهاز الفني لنا بشكل مستمر للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية".

وأكمل "أنا جاهز لخوض المباريات الأسبوع المقبل إذا عاد النشاط الكروي، لدي ثقة كبيرة في قدراتي وقادر على التألق واستكمال مسيرتي مع الإسماعيلي".

من جانبه قال أحمد مدبولي: "أتعجب من نشر أخبارا غير صحيحة لأن إدارة النادي لم تبلغني بأي عقوبة أو غرامة مالية بسبب المشاركة في مباراة خماسية".

وأتم تصريحاته "أواصل التدريبات التأهيلية للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية والمباريات".

وكشف أدهم السلحدار مدرب نادي الإسماعيلي في وقت سابق عدم حصول أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" لاعبا الفريق على إذن للمشاركة في لقاء خماسي. (طالع التفاصيل)

وكانت صورة قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من لاعبي الدوري واللاعبين القدامى، يشاركون في مباراة خماسي، وكان من بينهم أحمد مدبولي ومحمود دونجا لاعبا الإسماعيلي.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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