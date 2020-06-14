دونجا ومدبولي: الإسماعيلي لم يبلغنا بعقوبة بعد المشاركة في مباراة خماسي

الأحد، 14 يونيو 2020 - 22:27

كتب : ياسر الشريف

مباراة خماسي بمشاركة نجوم الدوري

نفى ثنائي الإسماعيلي محمود عبد العاطي "دونجا" وأحمد مدبولي توقيع غرامه مالية عليه من قبل النادي الأصفر بعد المشاركة في مباراة كرة قدم خماسية.

أحمد مدبولي

النادي : الإسماعيلي

محمود دونجا

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتردد في الفترة الأخيرة توقيع الإسماعيلي غرامة على الثنائي دونجا ومدبولي بسبب المشاركة في مباراة خماسية دون علم النادي.

وقال دونجا في تصريحات للصحفيين: "لم يبلغني النادي بأي عقوبة مالية حتى الآن".

أخبار متعلقة
فرق الدوري تٌحدد مصيره – المقاولون لـ في الجول: استكمال المسابقة أو نشارك في الكونفدرالية حسن مصطفى رئيسا شرفيا للجنة الأولمبية المصرية رسميا - حرس الحدود يضم لاعب جمهورية شبين

وأضاف "أتدرب بشكل منتظم في المنزل وأواظب على البرنامج التأهيلي الذي أعده الجهاز الفني لنا بشكل مستمر للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية".

وأكمل "أنا جاهز لخوض المباريات الأسبوع المقبل إذا عاد النشاط الكروي، لدي ثقة كبيرة في قدراتي وقادر على التألق واستكمال مسيرتي مع الإسماعيلي".

من جانبه قال أحمد مدبولي: "أتعجب من نشر أخبارا غير صحيحة لأن إدارة النادي لم تبلغني بأي عقوبة أو غرامة مالية بسبب المشاركة في مباراة خماسية".

وأتم تصريحاته "أواصل التدريبات التأهيلية للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية والمباريات".

وكشف أدهم السلحدار مدرب نادي الإسماعيلي في وقت سابق عدم حصول أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" لاعبا الفريق على إذن للمشاركة في لقاء خماسي. (طالع التفاصيل)

وكانت صورة قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من لاعبي الدوري واللاعبين القدامى، يشاركون في مباراة خماسي، وكان من بينهم أحمد مدبولي ومحمود دونجا لاعبا الإسماعيلي.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

طالع أيضا

الزمالك على أعتاب صفقته الأولى

ريال مدريد يستند على روح دي ستيفانو

مصير كاسونجو مع الزمالك

نتائج التحقيق لمدة 5 ساعات مع ممثلي الأهلي والزمالك

ما هو موقف المصري من استئناف مسابقة الدوري

الإسماعيلي الدوري المصري أحمد مدبولي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حازم إمام يعلن اقتراب تجديد عقده مع الزمالك ويصرح: النادي يحتفظ بأولاده دائما 2 دقيقة | مصر
كوكا يشارك في انتصار أولمبياكوس الثلاثي على أريس 11 دقيقة | المحترفون
مؤتمر زيدان: راموس عانى من انزعاجات بدنية.. وهازارد لا يستطيع لعب مباراة كاملة 25 دقيقة | أوروبا
دونجا ومدبولي: الإسماعيلي لم يبلغنا بعقوبة بعد المشاركة في مباراة خماسي 30 دقيقة | الدوري المصري
فرق الدوري تٌحدد مصيره – المقاولون لـ في الجول: استكمال المسابقة أو نشارك في الكونفدرالية 40 دقيقة | الدوري المصري
أس: زيدان استبدل كارباخال لحمايته 51 دقيقة | أوروبا
راموس: حالتي جيدة.. أمامنا 10 نهائيات وعلينا مواصلة العمل 55 دقيقة | أوروبا
حسن مصطفى رئيسا شرفيا للجنة الأولمبية المصرية ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 2 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 3 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي 4 الأهلي لـ في الجول: 5 ملايين جنيه لـ مصطفى شوبير؟ حديث لا يقبله العقل والمنطق
قد ينال إعجابك