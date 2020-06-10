مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مدبولي ودونجا لم يستأذنا لخوض مباراة خماسي

كشف أدهم السلحدار مدرب نادي الإسماعيلي، عدم حصول أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" لاعبا الفريق على إذن للمشاركة في لقاء خماسي.

وقال السلحدار في تصريحات لـFilGoal.com: "الجهاز الفني لا يعلم شيئا عن مشاركه اثنين من لاعبي الفريق في مباراة الخماسي".

وأضاف "لم يحصل أيا منهما على إذن من الجهاز الفني للمشاركة، وذلك في حالة صحة هذه الأقاويل".

وتابع "الجهاز الفني لا يملك في نفس الوقت الحق في السماح لأي لاعب في المشاركة في أي مباريات خاصة في مثل الظروف التى تمر بها البلاد".

مدرب الإسماعيلي أتم "صاحب القرار هو مجلس إدارة النادي الذي سيكون مسؤول في النظر في الأمر لو صحت حقيقة تلك المشاركة للاعبين من الفريق".

وكانت صورة قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعدد من لاعبي الدوري واللاعبين القدامى، يشاركون في مباراة خماسي، وكان من بينهم أحمد مدبولي ومحمود دونجا لاعبا الإسماعيلي.

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