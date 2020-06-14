نائب رئيس الزمالك: القيمة الاقتصادية للنادي كانت "تحت الصفر" قبل مرتضى منصور

يرى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن مرتضى منصور رئيس النادي له دور كبير في تعظيم موارد النادي.

صرح أحمد جلال عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "القيمة الاقتصادية للزمالك كانت تحت الصفر، فالنادي كان يعاني من مشاكل عديدة على رأسها هجرة أعضاء الزمالك للاشتراك بأندية أخرى".

وأضاف "الأعضاء هجروا الزمالك بسبب وضع النادي، لكنهم في الوقت الحالي دفعوا غرامات مالية من أجل العودة إلى النادي مجددا، هذا هو الإنجاز الحقيقي".

وتابع "مرتضى منصور أعاد للزمالك قيمته الاقتصادية، وأحدث تغييرا كاملا، وأصبح وضع النادي جيدا على مستوى حقوق الرعاية والقيمة التسويقية، وبات سهلا على النادي التعاقد مع أي لاعب يحتاجه الفريق".

وأشار "الزمالك كان يحتاج رئيس نادٍ مثل مرتضى منصور بجانب مجلس إدارة يتصدى للمشاكل، فالمحال التجارية على سور النادي، كان يتم تأجيرها بألف جنيه فقط شهريا".

وأتم نائب رئيس نادي الزمالك "مرتضى منصور كان رجل هذه المرحلة، لأنه يمتاز بقراراته القوية ويتصدى للمشاكل، ويسعى دائما لاستعادة حقوق النادي، كنا بحاجة لهذه الشخصية لاستعادة قيمة النادي".

وتولى منصور رئاسة الزمالك عام 2014، وتم انتخابه مرة أخرى في 2017.

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