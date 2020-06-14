اتحاد الكرة: لم نحسم تتويج الأهلي بالدوري حال إلغاء الموسم.. والانتخابات قد تقام في أغسطس

تحدث وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن ملفات عديدة تخص مصير بطولة الدوري والقيد المحلي وإقرار اللائحة الجديدة وموعد الانتخابات القادمة.

صرح العطار عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "الكل يريد عودة النشاط بشكل طبيعي، ولكن تحكمنا الظروف الصحية في البلد، فالمتحدث الرسمي لمجلس الوزراء قال سيعاد تقييم عودة النشاط يوم 30 يونيو، ما يعني أن موعد عودة النشاط ليس نهائيا من جانب مجلس الوزراء".

وأضاف "كلما تأخرنا كلما زادت الأمور صعوبة، ولكن هناك محددات أخرى مثل هل سيضع الاتحاد الإفريقي خطته للفترة القادمة بشأن دوري الأبطال أو الكونفدرالية، لم نتلق أي مواعيد رسمية من الكاف بشأن منافسات الدور قبل النهائي".

وأكد المدير التنفيذ لاتحاد الكرة "لم نحسم أي قرار بشأن تحديد بطل الدوري حال إلغاء الموسم، أما بالنسبة لمواعيد القيد المحلي فإنها مرتبطة بمعرفة موعد بداية النشاط".

وأشار "هناك توصيات من الفيفا بأن الاتحادات المحلية يمكنها اقتراح توصيات بخصوص تخفيض عقود اللاعبين، ولكن الأمور كلها تتوقف على إمكانية إلغاء النشاط، مع التأكيد أن اتحاد الكرة ليس له سلطة نافذة في الأمر".

وبشأن الاجتماع بالأندية خلال الأسبوع الجاري، أوضح وليد العطار "لا نريد اجتماع بحضور عدد كبير مما يعرضنا للخطر، لذا قررنا الاجتماع بستة أندية كل يوم تطبيقا للتباعد الاجتماعي".

ولفت "لا يوجد تصويت ليتم دعوة جميع الأندية كل يوم، بل مجرد مناقشة لتبادل الأفكار والمقترحات والآراء بخصوص أكثر من أمر مثل عودة الدوري واللائحة والبنود الخلافية بها، وكذلك هيكلة المسابقات للموسم الجديد".

وتابع "أرسلنا الدعوات للأندية إلكترونيا، ولكن يبدو أن بعض الأندية لا تراجع بريدها الإلكتروني، هناك تحول رقمي في عمل اتحاد الكرة قبل الأزمة الحالية".

وعن مدة المجلس القادم لاتحاد الكرة، أشار "بند القانون المصري ينص أن الانتخابات تقام كل 4 سنوات أو الدورة الأولمبية أو أيهما أقرب، ما يفصل في الأمر اللجنة الأولمبية، والتي خاطبتنا بأن الانتخابات ستكون لعام واحد بعد تأجيل الأولمبياد لعام واحد".

وأتم تصريحاته "كان من المفترض عقد جمعية عمومية في 15 أبريل ثم عقد الانتخابات في يونيو أو يوليو، ولكن أزمة كورونا رحلت كل الأمور في العالم لشهرين أو ثلاثة، فمن الممكن عقد الانتخابات في أغسطس المقبل".

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