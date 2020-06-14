كاف: سنستأنف دوري الأبطال قريبا جدا.. وقد نضطر لتأجيل كأس إفريقيا عاما

الأحد، 14 يونيو 2020 - 12:11

كتب : Filgoal Team

دوري أبطال إفريقيا

أوضح عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستستأنفان قريبا، مشيرا إلى أن كأس إفريقيا للمنتخبات قد تتأجل عاما.

وقال باه في حواره مع Radio Sport Info:"إن لم نستطع إجراء تصفيات كأس إفريقيا 2021 في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، علينا أن نفكر في خطة أخرى، لكن إقامة البطولة في يناير المقبل تبقى أولويتنا القصوى".

وواصل "يناير 2022 يبقى الخطة البديلة لموعد إقامة كأس إفريقيا. مثلما يعرف الجميع، اللعب في يونيو أو يوليو في الكاميرون هو أمر صعب بسبب ظروف الطقس. إضافة لذلك، في يونيو ويوليو توجد بطولات عديدة منها يورو وكوبا أمريكا. لذا الوقت الأنسب هو تأجيل البطولة إلى يناير 2022".

أخبار متعلقة
اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية: نطالب بتعديلات اللائحة قبل الاجتماع باللجنة الخماسية عودة برشلونة - عبقرية دنماركية وملك في طور التكوين.. وهل وجد سيتيين الحل في العزل؟ كونتي: إنتر كان يستحق التأهل لنهائي الكأس وزير الإعلام: ننتظر نتائج الفتح التدريجي لقطاع الرياضة.. قد يترتب عليه استئناف الدوري بدون جمهور

ثم استدرك "لكني أكرر، هذا أمر بديل لأن أولويتنا هي إقامة البطولة في يناير المقبل".

وعن بطولتي الأندية أوضح باه "نستطيع القول إن دوري الأبطال والكونفدرالية سيستأنفان قريبا جدا".

ويبحث كاف حلولا لاستكمال بطولتي الأندية بينما يصارعه الوقت لإجراء ما تبقى من تصفيات كأس إفريقيا ليتسنى له إقامة البطولة في الموعد المحدد لها.

وقالت تقارير إن بطولتي الأندية ستستأنفان في سبتمبر المقبل.

وتأهلت 3 أندية مصرية إلى دور نصف النهائي، ففي دوري الأبطال يلعب الأهلي ضد الوداد المغربي والزمالك يواجه الرجاء المغربي.

بينما في الكونفدرالية يلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني.

وعلى صعيد تصفيات كأس إفريقيا، تتبقى 4 جولات، وجمعت مصر نقطتين من أول جولتين بالتعادل مع كينيا وجزر القمر في مجموعة تضم توجو أيضا ويتأهل بطلها ووصيفها إلى البطولة.

طالع أيضا

عودة برشلونة.. هل وجد سيتيين الحل في العزل؟

هالاند ينتقد التحكيم

موقف الاتحاد من استئناف أو إلغاء الدوري

أية مراكز طلب كارتيرون تدعيمها في الزمالك؟

آل الشيخ يرد على مسؤول الأهلي السابق بشأن تبرعات الأول للنادي

اتحاد الكرة: لن نلجأ لتصويت لحسم موقف الدوري

كأس إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجزيرة: لا داعي لتغيير مدربنا لنفاوض فايلر.. وكينو لا يساوي 10 ملايين يورو 33 دقيقة | مصر
ميرور تكشف موقف مصابي ليفربول من مواجهة إيفرتون.. وجاهزية صلاح 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا فوز منذ 112 يوما.. أتليتكو يتعثر مجددا بتعادل مع بلباو 50 دقيقة | أوروبا
المقاولون يرد على تقارير ربطت عماد النحاس بـ بيراميدز.. ويطلب استئناف الدوري ساعة | مصر
بسبب دورها الملموس في المناصب الدولية.. وزير الرياضة يكرم آية مدني ويدعوها للجنة المشروع القومي ساعة | رياضات أخرى
نائب رئيس الزمالك: القيمة الاقتصادية للنادي كانت "تحت الصفر" قبل مرتضى منصور ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: لم نحسم تتويج الأهلي بالدوري حال إلغاء الموسم.. والانتخابات قد تقام في أغسطس ساعة | الدوري المصري
عبد النادر المحترف المصري بـ NBA: أسعى لتحقيق طموحاتي مع المنتخب.. وأتمنى زيادة المحترفين 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 2 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 3 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي 4 الأهلي لـ في الجول: 5 ملايين جنيه لـ مصطفى شوبير؟ حديث لا يقبله العقل والمنطق
قد ينال إعجابك