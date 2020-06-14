كاف: سنستأنف دوري الأبطال قريبا جدا.. وقد نضطر لتأجيل كأس إفريقيا عاما

أوضح عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستستأنفان قريبا، مشيرا إلى أن كأس إفريقيا للمنتخبات قد تتأجل عاما.

وقال باه في حواره مع Radio Sport Info:"إن لم نستطع إجراء تصفيات كأس إفريقيا 2021 في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، علينا أن نفكر في خطة أخرى، لكن إقامة البطولة في يناير المقبل تبقى أولويتنا القصوى".

وواصل "يناير 2022 يبقى الخطة البديلة لموعد إقامة كأس إفريقيا. مثلما يعرف الجميع، اللعب في يونيو أو يوليو في الكاميرون هو أمر صعب بسبب ظروف الطقس. إضافة لذلك، في يونيو ويوليو توجد بطولات عديدة منها يورو وكوبا أمريكا. لذا الوقت الأنسب هو تأجيل البطولة إلى يناير 2022".

ثم استدرك "لكني أكرر، هذا أمر بديل لأن أولويتنا هي إقامة البطولة في يناير المقبل".

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وعن بطولتي الأندية أوضح باه "نستطيع القول إن دوري الأبطال والكونفدرالية سيستأنفان قريبا جدا".

ويبحث كاف حلولا لاستكمال بطولتي الأندية بينما يصارعه الوقت لإجراء ما تبقى من تصفيات كأس إفريقيا ليتسنى له إقامة البطولة في الموعد المحدد لها.

وقالت تقارير إن بطولتي الأندية ستستأنفان في سبتمبر المقبل.

وتأهلت 3 أندية مصرية إلى دور نصف النهائي، ففي دوري الأبطال يلعب الأهلي ضد الوداد المغربي والزمالك يواجه الرجاء المغربي.

بينما في الكونفدرالية يلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني.

وعلى صعيد تصفيات كأس إفريقيا، تتبقى 4 جولات، وجمعت مصر نقطتين من أول جولتين بالتعادل مع كينيا وجزر القمر في مجموعة تضم توجو أيضا ويتأهل بطلها ووصيفها إلى البطولة.

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