أوباميانج: أرسنال يعرف ماذا عليه أن يفعل ليجدد تعاقدي

ترك بيير إيميريك أوباميانج الكرة في ملعب أرسنال بشأن تجديد تعاقده مع ناديه الإنجليزي.

وألقى مهاجم منتخب الجابون باللوم على إدارة ناديه بشأن طريقة التعامل معه لتجديد تعاقده.

وقال أوباميانج في تصريحات لبرنامج تيلي فوت: "أرسنال لم يقدم لي عرضا جديدا، ولكن أجرينا الكثير من المحادثات خلال الشهور الماضية، والإدارة تعرف جيدا لماذا لم يحدث أي شيء جديد حتى الآن".

وأضاف "لديهم المفتاح والأمر متروك لهم لفعل ما عليهم فعله ومن ثم سنرى كيف ستسير الأمور".

وأكمل "إنها نقطة تحول في مسيرتي وبصراحة سيكون قرارا صعبا للغاية، ولكني حتى الآن لم أتخذ قراري وماذا سأفعل، ربما سيكون أهم قرار في مسيرتي الكروية".

وانضم أوباميانج البالغ من العمر 30 عاما لصفوف أرسنال مطلع عام 2018 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وتشير التقارير إلى اهتمام عدة أندية بالتعاقد مع أوباميانج مثل باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وينتهي تعاقد أوباميانج مع أرسنال بنهاية الموسم المقبل.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في أول مباراة بعد عودة الدوري الإنجليزي من فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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