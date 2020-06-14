اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية: نطالب بتعديلات اللائحة قبل الاجتماع باللجنة الخماسية

أصدرت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة بيانا رسميا تطالب فيه اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني إرسال تعديلات لائحة النظام الأساسي بالإتحاد إلى أعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها قبل حضور الإجتماعات المنفصلة بين الأندية وأعضاء اللجنة الخماسية على مدار ثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل.

وعقبت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية في البيان على آلية الإجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية بشكل منفرد يفصل بين درجات الأندية بشكل قد يشوبه مظهر من مظاهر العنصرية.

وكانت اللجنة المفوضة قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي تدعو فيه أعضاء الجمعية بالبدء في وضع بنود خارطة طريق لمستقبل الكرة المصرية، في ظل الخلاف الشديد بين أعضاء تلك اللجنة واتحاد الكرة بسبب ما وصفته اللجنة بالتجاهل لها في العديد من القرارات.

ووجهت اللجنة خطابا إلى اللجنة الخماسية، اتهمتها بالتهرب من عقد أي اجتماع مع الجمعية العمومية، وعدم الرجوع لها فيما وصفته بالعديد من القرارات المصيرية.

وجاء خطاب اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد كالأتي:

"بالإشارة الى البيان السابق للجنة المفوضة من الجمعية العمومية بالإتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 7 يونيه والذي تم توجيهه للجنة الخماسية المعينة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وطلبنا فيه من اللجنة الخماسية سرعة التقدم بخريطة طريق عن الفترة المتبقية من تعيين الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لكم .. واليوم وقد حل الموعد المحدد للمهلة التي طلبت الجمعية العمومية الرد خلالها وقد بدت في الأفق بوادر جديدة تشير لرغبة من اللجنة الخماسية في التعاون مع الجمعية العمومية ، لذلك فأننا نرفع هذا البيان للسادة أعضاء الجمعية العمومية والسادة أعضاء اللجنة الخماسية لتوضيح ما يلي :-

الحمد لله وبعد أقل من ثلاثة أيام من صدور بيان اللجنة المفوضة للجمعية العمومية بطلب تحديد خارطة طريق فلأول مرة منذ تعيين اللجنة الخماسية يحدث تجاوب سريع من اللجنة الخماسية من خلال تصريحات عدة من أعضاء اللجنة تشير إلى الرغبة في التعاون بين اللجنة والجمعية العمومية ، ثم أعقب تلك التصريحات وصول خطابات لجميع الأندية بتاريخ 13 يونيه لحضور إجتماعات منفصلة بين الأندية وأعضاء اللجنة الخماسية ، وذلك لمناقشة ما يلي ..

1. تعديلات لائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري لكرة القدم.

2. مقترحات تنظيم وإدارة مسابقات القسم الأول.

وبالرغم من أننا نتحفظ بشكل كبير على آلية الإجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية بشكل منفرد يفصل بين درجات الأندية بشكل قد يشوبه مظهر من مظاهر العنصرية، فلن ينبغي أبداً أن تجتمع اللجنة الخماسية مع أندية الدوري الممتاز في عزله عن باقي أندية الدرجات الأخرى، حيث أن اللائحة هو دستور أندية الكرة في جميع مستوياتها ولا ينبغي أن يتم الفصل في مناقشتها بين درجات الأندية بشكل يبدو به بعض ملامح العنصرية الكروية، كما نتحفظ على ما جاء بالبند الثاني الخاص بمقترحات تنظيم وإدارة مسابقات القسم الأول وليس كل الأقسام حيث أن مسابقات القسم الأول هو شأن خاص بأندية القسم الأول وليس لباقي الأقسام إرتباط وثيق الصلة به.

وبالرغم من ذلك فأننا نعتبر أن هذه الخطوة من اللجنة الخماسية هي بمثابة مقدمة لخارطة الطريق المطلوبة على أن تستكمل باقي بنود خارطة الطريق من خلال الإجتماعات المشار إليها.

أما عن البند الأول والخاص بمناقشه تعديلات لائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري لكرة القدم فإننا نعتبر هذه الخطوة بمثابة بند رئيسي في خارطة الطريق التي تطلبها الجمعية العمومية عن المرحلة القادمة وهذا قد يزيد من شعورنا بجدية الإلتزام والتعاون مع أعضاء الجمعية العمومية.

ونود أن نشير الى أنه وبالنسبة للبند الأول الخاص بمناقشة تعديلات اللائحة والتي إستمرت دراساتكم لها حوالي ستة أشهر قبل وقف النشاط بسبب فيروس كورونا وقطعتم فيها كل الأشواط مع مندوبة الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) واللجنة القانونية بالإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وتسلمتم بالفعل آخر مسودة للإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) علي التعديلات بتاريخ 28 من الشهر الماضي.

وحيث أنكم حددتم حضور فرد واحد يمثل كل نادي بالإجتماع لمناقشة البنود المذكورة وخاصة تعديلات لائحة النظام الأساسي، فإننا نرى وإحتراماً لمجالس إدارات الأندية وإعمالاً بمبدأ ديموقراطية إتخاذ القرار، نرجو سرعة إرسال تعديلات اللائحة التي وردت لكم من الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم 28 مايو الماضي حتى تتمكن مجالس إدارات الأندية من مناقشتها وإتخاذ قرار ورؤية كل نادي ليحملها مندوب كل نادي عند حضوره الإجتماع وإبلاغكم برأي ناديه بخصوص هذه اللائحة، كما نرجو سرعة نشر اللائحة على الصفحة الرسمية للإتحاد حتي تكون تلك الإجتماعات بالفعل بداية مقنعة لخارطة طريق تعبر عن إحترامكم لأعضاء الجمعية العمومية".

وتضم اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية 92 ناديا.

وضمت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في أكتوبر 2018، 258 ناديا، تم تقليصهم فيما بعد إلى 225، في ظل رغبة اللجنة الخماسية لتخفيض ذلك العدد إلى 95 ناد.

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