كونتي: إنتر كان يستحق التأهل لنهائي الكأس

أصر أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر أن ناديه كان يستحق الوصول لنهائي كأس إيطاليا بعد الخروج أمام نابولي في نصف النهائي.

وتقدم كريستيان إريكسن لإنتر قبل أن يعادل دريس ميرتينز النتيجة وتنتهي المباراة بمجموع 2-1 لصالح نابولي.

وقال كونتي في تصريحاته للصحفيين: "كنا الأفضل خلال المباراة، وحارس مرماهم هو رجل المباراة بسبب سيطرتنا الكاملة".

وتابع "أرى أننا نستحق الوصول للنهائي، لدي القليل من اللوم على اللاعبين لكننا كنا الأفضل".

وأضاف كونتي "أوجدنا العديد من الفرص وربما كان من الممكن أن نكون أكثر إيجابية على المرمى، لكن أوسبينا حارس مرمى نابولي كان حاسما".

وأوضح المدير الفني لإنتر "كان يمكننا تجنب الهدف الذي تم تسجيله من خطأ ساذج ولم نركز بما فيه الكفاية".

وأتم تصريحاته "أنا سعيد للغاية بما قدمه فريقي هذا هو إنتر الذي أريد رؤيته وكنا الأكثر سيطرة على الكرة والأكثر فاعلية على المرمى".

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