وزير الإعلام: ننتظر نتائج الفتح التدريجي لقطاع الرياضة.. قد يترتب عليه استئناف الدوري بدون جمهور

الأحد، 14 يونيو 2020 - 11:45

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

كشف أسامة هيكل وزير الإعلام عن انتظار نتائج فتح القطاع الرياضي تدريجيا من أجل استئناف النشاط.

وقال هيكل في تصريحات لبرنامج القاهرة الآن: "ليس معنى الفتح التدريجي أن الحياة قد عادت إلى طبيعتها".

وكشف "يعني ذلك أن كل قطاع في الدولة يبدأ الاستعداد ويضع ضوابط وبعد ذلك سنرى نتائج ذلك ونلعن للشعب تباعا خلال الأسبوعين المقبلين".

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وأوضح "في الأسبوعين المقبلين سيتم استقبال الاشتراكات الجديدة للأندية من الأعضاء وإن لم يكن ذلك كافيا سندرس مد الأمر".

وشدد "إذا كانت الأمور طبيعية سيتم اتخاذ إجراءات أكثر بداية من 1 يوليو بناء على نتائج الأسبوعين المقبلين".

وتابع هيكل "ربما يترتب على ذلك عودة دوري كرة القدم وبدون جماهير بالتأكيد، وأيضا بعض الألعاب الأخرى والتي تشهد احتكاكات أقل".

وأتم هيكل تصريحاته "ينطبق ذلك على كافة قطاعات الدولة وفقا على الاتفاق على عودة النشاط به".

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