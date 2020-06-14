صالحميدزيتش: مولر خانه التعبير بعد أدائنا في الكأس

يرى حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ أن توماس مولر لاعب الفريق لم يختر الكلام المناسب ليعبر عن استيائه من أداء الفريق أمام اينتراخت فرانكفورت حين فاز 2-1 في نصف نهائي كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

توماس مولر النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وتساءل مولر كيف لتقارير أن تقول إن بايرن ينوي الإنفاق بكثرة في سوق الانتقالات بينما لاعبي الفريق يتنازلون عن جزء من رواتبهم بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا.

وقال صالحميدزيتش في حواره مع سكاي ألمانيا:"مولر لم يكن سعيدا بأداء الفريق في الكأس، ربما اختار الطريق الخطأ بكلماته".

وواصل "تحدثنا عن الأمر في اليوم التالي. جلسنا وقلت له لم يكن مناسبا ما قلته".

وأتم "تفهم ذلك، إنه فتى ذكي جدا جدا ولاعب ذكي جدا جدا".

وبات بايرن على بعد فوز وحيد من التتويج بالدوري للموسم الثامن على التوالي وللمرة رقم 30 في تاريخه.

وذلك بعد إسقاطه لبوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت في الجولة 31 من الدوري الألماني.

ويحل بايرن ضيفا على فيردر بريمن يوم الثلاثاء.

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