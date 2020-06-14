جاتوزو يهدي التفوق على إنتر إلى شقيقته المتوفاة منذ أيام

أهدى جينارو جاتوزو مدرب نابولي التأهل لنهائي كأس إيطاليا بإقصاء إنتر ميلان إلى شقيقته فرانشيسكا التي توفيت منذ أيام وهي بعمر الـ37.

وقال لاعب ميلان السابق في حواره مع الموقع الرسمي لنابولي:"أهدي هذه النتيجة لشقيقتي وعائلتي. اللاعبون كانوا رائعين وتفانوا في الملعب. أشكرهم لأنهم لعبوا لي".

وواصل جاتوزو "لدي فريق جودته رائعة، لم تكن العودة سهلة بعد هدف ساذج تلقيناه مبكرا. أظهرنا شخصيتنا، وعلى صعيد حدة الأداء فأقول إننا بدأنا من حيث انتهينا قبل توقف المباريات".

وأتم "مررنا بمرحلة صعبة جدا، لم يكن التدرب سهلا حتى بسبب الإجراءات الاحترازية".

وضرب نابولي موعدا ساخنا مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء بعدما أطاح بإنتر متفوقا عليه بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

وفاز نابولي في ميلانو بهدف قبل أن يتعادل السبت بهدف لمثله في ملعب سان باولو.

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