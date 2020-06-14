سولشاير عن سانشيز: قد تضطر للاستغناء عن أريكة جيدة في غرفة معيشتك

يرى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن فريق كرة القدم ربما لا يحتاج أحيانا للاعب ما حتى لو كان نجما فوق العادة، وذلك حين سئل عن التشيلي أليكسيس سانشيز.

أليكسيس سانشيز النادي : إنتر ميلان مانشستر يونايتد

ولا يزال مصير سانشيز مجهولا في الموسم المقبل، هل يعود إلى يونايتد أم يستمر مع إنتر ميلان أم ينضم إلى فريق آخر.

وقال النرويجي حين سئل عن لاعبه المعار إلى إنتر:"بالتأكيد هناك مكان للاعبين الجيدين. لنرى ما سيحدث بعد نهاية الموسم، لأننا نشعر أن القائمة الحالية رائعة. نشعر أننا على الطريق الصحيح".

وواصل لاعب يونايتد السابق في حواره مع صحيفة دايلي ستار الإنجليزية "دائما هناك حديث عن أشخاص يأتون أو يرحلون، لكن الأهم هو خلق توليفة جيدة بين اللاعبين".

واستمر "أحيانا حين تزين غرفة معيشتك قد تجد كرسيا جميلا أو أريكة جميلة، لكنها لا تناسب باقي المتاع".

ولم يقدم سانشيز (31 عاما) أداء رائعا مع يونايتد يتناسب مع كونه اللاعب صاحب الأجر الأعلى للفريق.

وتنتهي إعارة سانشيز إلى إنتر بنهاية الموسم الجاري.

وانضم سانشيز إلى يونايتد في يناير 2018 وشارك مع الفريق في 45 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

طالع أيضا

آل الشيخ يرد على مسؤول الأهلي السابق بشأن تبرعات الأول للنادي

اتحاد الكرة: لن نلجأ لتصويت لحسم موقف الدوري

وزير الرياضة: المناوشات بين الأهلي والزمالك لن تستمر

عمار حمدي يكشف فريقا مصريا يرغب في ضمه

الزمالك: كارتيرون بادر بتخفيض راتبه في آخر 4 أشهر

كارتيرون يوجه رسالة لمرتضى وجمهور الزمالك