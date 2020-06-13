في الجول يكشف كيف يفكر اتحاد الكرة في ملف استئناف الدوري

كيف يٌفكر اتحاد الكرة في ملف استئناف مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم؟

اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، دعت لاجتماعات متتالية مع فرق الدوري المصري لثلاثة أيام متتالية أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين لبحث مصير المسابقة.

ويكشف FilGoal.com كيف يفكر اتحاد الكرة في هذا الملف.

اتحاد الكرة جًهز نفسه بالفعل لاستكمال المسابقة، إذا كان هذا هو القرار النهائي، لكن ثمة 3 معوقات تحتاج للدراسة والانتظار أولا.

أولا.. النظام الصحي

العائق الأول حسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة، والذي ينتظر اتحاد الكرة موقفه قبل اتخاذ قراره بشأن مصير بطولة الدوري، هو النظام الصحي في البلاد.

تنتظر الحكومة المصرية مدى تفشي فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر يونيو الجاري، فإذا ظلت الأرقام مرتفعة سيكون النظام الصحي للبلاد بحاجة للدعم بسب عدد المسحات المطلوبة وأماكن العلاج، وبالتالي فلن تخاطر الدولة بتوفير مسحات للاعبي الفرق لأن هناك من أولى بتلك المسحات في هذا التوقيت.

نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري صرح مساء أمس الجمعة أيضا بأن الشرط الوحيد لاسئتناف المسابقة هو قلة عدد الإصابات بالفيروس تدريجيا حتى نهاية الشهر. (طالع التصريح)

وسجلت وزارة الصحة المصرية حتى الآن أكثر من 41 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، مع تعافي 11,108 حالة و1422 حالة وفاة.

ثانيا.. ضيق الوقت

العائق الثاني أمام اتحاد الكرة هو عامل الوقت. يقول المصدر لـFilGoal.com: "كل دول العالم التي قررت اسئتناف نشاط مسابقاتها للموسم الجاري، كان يتبقى لها عدد قليل من الجولات على نهاية الدوري، أما نحن فما زال أمامنا دور ثاني كامل".

وأضاف "بالتالي نحن سنحتاج إلى وقت طويل جدا، وعدد مباريات كبير جدا في ظروف استثنائية".

موافقة الأندية

وأخيرا، فالعائق الثالث هو موافقة الأندية على استكمال المسابقة. يقول المصدر لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة ليس لديه مشكلة في استكمال المسابقة، بل ووضع خطة لذلك بالفعل. لكن لا بد من موافقة الأندية أولا، فلا يجوز استكمال المسابقة استنادا على رأي أقلية أمام رفض غالبية مثلا".

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الاجتماع لأسباب أخرى

FilGoal.com كشف أسباب أخرى أيضا لاجتماع اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة مع الأندية، وبعيدا عن مناقشة مصير الدوري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الاجتماع ليس لمعرفة مصير الدوري فقط، لكن أيضا لمناقشة علاقة اتحاد الكرة مع الأندية في كل شيء، ومنها لائحة النظام الأساسي".

وأتم "سنناقش أيضا شكل المسابقات ونظامها في الفترة المقبلة، بجانب مصيرة مسابقات الدوري الممتاز والدرجات الأدنى لأن الاجتماع سيكون مع كافة الأندية وليس دوري الدرجة الأولى فقط".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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