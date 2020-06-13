مجلس الوزراء يكشف شرط عودة النشاط الرياضي في مصر

السبت، 13 يونيو 2020 - 00:44

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري

كشف نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري الشرط الوحيد لكي تستأنف الأنشطة الرياضية في الأندية ويعود النشاط الرياضي في مصر.

وقال نادر سعد: "إذا صارت الأمور كما نتوقع ونتمنى وبدأت الإصابات اليومية تقل تدريجيا قبل نهاية شهر يونيو ستعود الأنشطة الرياضية في الأندية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر " وقتها سيعود النشاط الرياضي في مصر، ولكن ذلك يتوقف على ما سيحدث حتى 30 يونيو".

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وبخصوص قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح الأندية بداية من يوم 15 يونيو، شرح نادر سعد "فتح الأندية لسبب رئيسي وهو إجراء إصلاحات وصيانة وتعقيم وتجديد الاشتراكات الخاصة بالأعضاء".

وأكمل حديثه قائلا: "ما سيحدث في الأندية بداية من يوم 15 وحتى نهاية شهر يونيو، سيكون فترة تمهيدية لإعادة الفتح التدريجي في الأندية وعودة النشاط الرياضي، إذا صارت الأمور من حيث الأعداد (إصابات كورونا) كما نتوقع ونتمنى".

وسجلت وزارة الصحة المصرية حتى الآن أكثر من 41 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، مع تعافي 11,108 حالة ووفاة 1422.

ومن المنتظر أن يعقد اتحاد الكرة المصري اجتماعات لمدة 3 أيام بداية من يوم الثلاثاء المقبل مع رؤساء الأندية المصرية لحسم مصير مسابقة الدوري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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