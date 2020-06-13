كريم العراقي: الأهلي والزمالك لم يطلبا ضمى.. وحصلت على وعدين من المصري

قال كريم العراقي الظهير الأيمن للمصري إنه لم يتلق أي عرض لضمه من الأهلي أو الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال العراقي عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "الأهلي والزمالك لم يطلبا ضمي ويتبقى في تعاقدي مع المصري عامين".

وأكمل "حصلت على وعد من المصري بإجراء ترضية ولن نختلف حول أي شيء فهو بيتي".

وشدد "أتمنى الاحتراف الخارجي".

وبسؤاله حال تلقي عرضين من قطبي الكرة المصرية أجاب "سأرى الأفضل لي حينها".

وكشف العراقي عن تلقيه عرضا أوروبيا من أحد الأندية البرتغالية مقابل مليون دولار لكن المصري رفضه.

وأتم "وجهة نظري إدارة المصري هو أن أبقى حتى أشارك في الأولمبياد لأحصل على عرض أفضل للاحتراف".

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