كريم العراقي: الأهلي والزمالك لم يطلبا ضمى.. وحصلت على وعدين من المصري

السبت، 13 يونيو 2020 - 00:49

كتب : FilGoal

كريم العراقي مع المصري أمام إينوجو رينجرز

قال كريم العراقي الظهير الأيمن للمصري إنه لم يتلق أي عرض لضمه من الأهلي أو الزمالك خلال الفترة الماضية.

وقال العراقي عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم السبت: "الأهلي والزمالك لم يطلبا ضمي ويتبقى في تعاقدي مع المصري عامين".

وأكمل "حصلت على وعد من المصري بإجراء ترضية ولن نختلف حول أي شيء فهو بيتي".

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وشدد "أتمنى الاحتراف الخارجي".

وبسؤاله حال تلقي عرضين من قطبي الكرة المصرية أجاب "سأرى الأفضل لي حينها".

وكشف العراقي عن تلقيه عرضا أوروبيا من أحد الأندية البرتغالية مقابل مليون دولار لكن المصري رفضه.

وأتم "وجهة نظري إدارة المصري هو أن أبقى حتى أشارك في الأولمبياد لأحصل على عرض أفضل للاحتراف".

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