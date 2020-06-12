قائمة برشلونة – ظهور ميسي وعودة سواريز أمام مايوركا

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

ميسي - لويس سواريز - أرتورو فيدال - برشلونة

عاد لويس سواريز لقائمة برشلونة بعد غياب تجاوز الخمسة أشهر، استعدادا للسفر إلى جزيرة مايوركا لخوض مواجهة الجولة 28 من الدوري الإسباني.

كما تواجد ليونيل ميسي بشكل طبيعي بعد تعرضه لإصابة طفيفة قبل 10 أيام.

وشهدت القائمة تواجد 23 لاعبا يسافرون مع برشلونة إلى جزر البليار، سيتم استبعاد 3 لاعبين منهم قبل اللقاء.

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ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن مطارده ريال مدريد، فيما يتواجد مايوركا في المركز 18 برصيد 25 نقطة.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو – نيلسون سيميدو – سيرجي روبيرتو – جوردي ألبا – جونيور فيربو

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتورو فيدال - إيفان راكيتيتش – أرتور ميلو – أليكس كويادو – فرينكي دي يونج – ريكي بويج - مونتشو

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان – مارتن برايثوايت – أنسو فاتي

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