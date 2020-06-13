المقاصة لـ في الجول: الأهلي لم يتحدث معنا لضم محمد إبراهيم

قال وليد هويدي مدير الكرة في مصر المقاصة إن الأهلي لم يدخل مع ناديه في أي مفاوضات رسمية لضم محمد إبراهيم.

وأضاف هويدي في حديثه لـFilGoal.com: "لم يتحدث معنا أي من مسؤولي الأهلي لضم محمد إبراهيم حتى الآن".

وأضاف "لقد سألت اللاعب عن هل فاوضه أي من مسؤولي الأهلي خاصة في ظل الأنباء المنتشرة مؤخرا وأكد لي عدم دخوله في مفاوضات".

وأردف "أعتقد أن السبب في ذلك الحديث هو أن وكيل اللاعب يقول إن الأهلي يفاوضه لضمه".

وبسؤاله عن موقف النادي حال تلقي عرضا من الأهلي لضم اللاعب أجاب "نحن أكثر ناد يبيع لاعبين ولكن يجب أولا أن ندخل في مرحلة تفاوض، لكن حاليا لا نستطيع الحديث عن شيء ليس متواجدا على أرض الواقع".

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