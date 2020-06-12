فادي نجاح متحسرا: مجال الكرة مليء بالنفاق والرياء والمكائد وقلة الأدب!

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

فادي نجاح

أعرب فادي نجاح لاعب المقاولون العرب عن استيائه من تصريحات مسؤولين في الكرة المصرية، واصفا اللعبة في مصر بأنها "مليئة بالنفاق والمكائد".

فادي نجاح

النادي : المقاولون العرب

وقال فادي عبر حسابه في تويتر:"كل يوم الواحد بيتأكد إن مجال كرة القدم هو من أسوأ المجالات اللي ممكن حد يشتغل فيها، مجال مليء بالنفاق والرياء والمكائد وقلة الأصل وقلة الأدب، إلا ما رحم ربي!".

وواصل "لولا إن مفيش شغل غيره حالياً نعرفه و شغل نتيجة سنين تعب وربنا باعته لنا كرزق أكيد كان الوضع هيختلف. كل يوم سب وقذف ولعن وشتائم وقلة أدب، الواحد زهق من اللي بيسمعه كل يوم في القنوات والصفحات والسوشيال ميديا".

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: الوحدة السعودي يعرض 5 ملايين دولار لضم أوناجم من الزمالك الشرق الأوسط: 155 فتاة سعودية يدشنّ مشوارهن في مجال تحكيم مباريات كرة القدم تقرير تركي: بنشرقي يريد طرابزون سبور.. والزمالك يصارع لإبقائه تقرير تركي: بشكتاش يقنع النني بالبقاء في اللحظة الأخيرة بعد ضغوط من أرسنال

وأتم "ناس عايشين في عالم موازي مفيش اي مسؤلية للكلمة اللي بتطلع منهم ولا إحساس بظروف البلد والناس ولا حالة الوباء اللي بنعيش فيه".

وشهدت الأيام الماضية تقديم الأهلي والزمالك شكاوى ضد بعضهما البعض بسبب تصريحات مسؤولين في الناديين.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق فيما بثته قناتا الناديين.

ونشب جدال بين مسؤولي الناديين بسبب ملفات عديدة منها "نادي القرن" والرغبة في استكمال أو إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

طالع أيضا

تقرير: بشيكتاش أقنع النني بالبقاء في آخر لحظة

تقرير: بنشرقي يريد الرحيل إلى تركيا

صحيفة تقول رونالدو خرق قواعد السلامة

تقرير يكشف خطوة من أندية إنجلترا لدعم جورج فلويد

حارس أرسنال: قد نتأهل لأبطال أوروبا باحتلال المركز الخامس

تقرير: فان دايك سيتجاوز صلاح في ليفربول

فادي نجاح
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: رايولا يدافع عن بالوتيلي.. وبريشيا مُهدد بعقوبات بسبب البروتكول الطبي 10 دقيقة | أوروبا
الوحدة السعودي يرد عبر في الجول على أنباء رغبته في ضم أوناجم 20 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى لـ في الجول: لم يتقدم أي فريق بعرض رسمي لضم أوناجم 35 دقيقة | الدوري المصري
تغيير مُسمى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الصحة النفسية ساعة | أوروبا
صدمة في الوسط الرياضي.. وفاة مدرب عراقي بسبب فيروس كورونا ساعة | الوطن العربي
ما أغفله مجدي عبد الغني في تباهيه بركلة جزاء 90 ساعة | منتخب مصر
إصابة طبيب الزمالك ومنتخب مصر السابق بفيروس كورونا ساعة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نٌجهز الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 2 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 3 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون 4 فاروق جعفر: عقد سيف مع الزمالك بـ 6 ملايين جنيه في 5 سنوات ولكن
قد ينال إعجابك