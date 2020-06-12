فادي نجاح متحسرا: مجال الكرة مليء بالنفاق والرياء والمكائد وقلة الأدب!

أعرب فادي نجاح لاعب المقاولون العرب عن استيائه من تصريحات مسؤولين في الكرة المصرية، واصفا اللعبة في مصر بأنها "مليئة بالنفاق والمكائد".

فادي نجاح النادي : المقاولون العرب

وقال فادي عبر حسابه في تويتر:"كل يوم الواحد بيتأكد إن مجال كرة القدم هو من أسوأ المجالات اللي ممكن حد يشتغل فيها، مجال مليء بالنفاق والرياء والمكائد وقلة الأصل وقلة الأدب، إلا ما رحم ربي!".

وواصل "لولا إن مفيش شغل غيره حالياً نعرفه و شغل نتيجة سنين تعب وربنا باعته لنا كرزق أكيد كان الوضع هيختلف. كل يوم سب وقذف ولعن وشتائم وقلة أدب، الواحد زهق من اللي بيسمعه كل يوم في القنوات والصفحات والسوشيال ميديا".

وأتم "ناس عايشين في عالم موازي مفيش اي مسؤلية للكلمة اللي بتطلع منهم ولا إحساس بظروف البلد والناس ولا حالة الوباء اللي بنعيش فيه".

والله كل يوم الواحد بيتأكد إن مجال كرة القدم هو من أسوأ المجالات اللي ممكن حد يشتغل فيها، مجال ملئ بالنفاق و الرياء و المكايد و قله الأصل و قلة الأدب. إلا ما رحم ربي! و لولا إن مفيش شغل غيره حالياً نعرفه و شغل نتيجة سنين تعب و ربنا باعته لنا كرزق أكيد كان الوضع هيختلف.. — Fadi Nagah (@FadiNagah) June 12, 2020

كل يوم سب و قذف و لعن و شتايم و قلة أدب،الواحد زهق من اللي بيسمعه كل يوم في القنوات و الصفحات و السوشيال ميديا. ناس عايشين في عالم موازى مفيش اي مسؤلية للكلمة اللي بتطلع منهم و لا إحساس بظروف البلد والناس و لا حالة الوباء اللي بنعيش فيه. — Fadi Nagah (@FadiNagah) June 12, 2020

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وشهدت الأيام الماضية تقديم الأهلي والزمالك شكاوى ضد بعضهما البعض بسبب تصريحات مسؤولين في الناديين.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق فيما بثته قناتا الناديين.

ونشب جدال بين مسؤولي الناديين بسبب ملفات عديدة منها "نادي القرن" والرغبة في استكمال أو إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

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