إصابة طبيب الزمالك ومنتخب مصر السابق بفيروس كورونا

أصيب طارق سليمان طبيب نادي الزمالك ومنتخب مصر للشباب السابق، بفيروس كورونا.

FilGoal.com تواصل مع طبيب الزمالك السابق، وأكد لنا الخبر بنفسه بعد أن ظهرت عينة التحليل إيجابية.

وقال طارق سليمان في تصريحات لـFilGoal.com: "أطالبكم بالدعاء لي".

وأضاف "إذا مرت الفترة المقبلة على خير، سيكون كل شيء على ما يرام".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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