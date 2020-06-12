مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نٌجهز الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 15:46

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

قال أدهم السلحدار مدرب عام نادي الإسماعيلي، إن إدارة ناديه بدأت الاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي فى مصر من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال السلحدار في تصريحات لـFilGoal.com: "أتممنا تعقيم وتطهير مبنى فندق اللاعبين، والغرف الخاصه بهم، ومختلف صالات التدريبات بالنادي والتي يرتادها اللاعبين ويمارسون من خلالها مختلف الأنشطة".

وأضاف "كافة المنشآت ستكون جاهزة لبدء مختلف الاستعدادات في الوقت الذي سيتم تحديده من قبل الحكومة ووزارة الشباب واتحاد كرة القدم".

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السلحدار واصل "من الطبيعي ألا تنطلق المسابقات إلا بعد اكتمال صفوف الفرق وعودة اللاعبين الأجانب من بلادهم عقب استئناف رحلات الطيران".

وأتم "كل اللاعبين جاهزين للمشاركة في الاستعدادات بعد شفاء كافة الإصابات بالفريق".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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في الدوري الإسماعيلي أدهم السلحدار
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