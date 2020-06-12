مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد

يرفض مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ما يحدث من "تراشق" على حد وصفه، بين قناتي الأهلي والزمالك، ليقرر إطلاق مبادرة لإيقاف التعصب.

وقال مجدي عبد الغني: "لا نقبل أي تجاوز من قناة الأهلي ولا من قناة الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "أقول ذلك وأنا أتحدث في قناة الزمالك. غير مقبول ما يحدث على الإطلاق".

وتابع "أي تجاوز من القناتين في النهاية سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. ما يحدث يزيد من التعصب".

وأكمل حديثه قائلا: " يجب أن يتوقف ما يحدث الآن وتنتهي حالة الخلاف".

وأعلن عبد الغني "يجب أن تحدث مبادرة لإيقاف ذلك. يجب أن نكون قدوة لإيقاف التعصب".

وأوضح " لو سمحتوا يا قناة الزمالك، يجب التركيز على إنجازات الزمالك. ويا قناة الأهلي لازم يبقى التركيز على إنجازات الأهلي. أرجوكم كفاية".

واستمر "يجب أن تستضيف قناة الزمالك نجوم الأهلي، وأن تستضيف قناة الأهلي نجوم الزمالك وينتهي كل شيء".

ومن جانبه تدخل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مداخلة مجدي عبد الغني مع قناة النادي، ليشير إلى "نحن من نمد اليد بالخير دائما".

واستكمل رئيس الزمالك حديثه قائلا: "نتحدث دائما باحترام عن الأهلي، على عكس ما يحدث من قناة النادي ضدنا".

وأشار "تمنيت الشفاء لحفيد محمود الخطيب، وفي اليوم التالي تقدم ببلاغ ضدي. إذا من يمد يده بالخير ومن يمده بالشر؟".

ووافق مرتضى منصور على مبادرة عبد الغني، مشيرا إلى "كلامك يُحترم يا كابتن مجدي، ولكن الإعلام ليس فقط قنوات بل صفحات ومواقع تُدار بهدف السب".

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