هامان: إن كان على هافيرتز الاختيار بين يونايتد وتشيلسي فعليه الانضمام لكتيبة لامبارد

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 19:42

كتب : FilGoal

هافيرتز

نصح دايتمار هامان لاعب ليفربول ومنتخب ألمانيا السابق مواطنه كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن بالانتقال إلى تشيلسي بدلا من مانشستر يونايتد إن كان يمتلك عرضين منهما.

وقال هامان لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا: "تشيلسي ومانشستر يونايتد يتصارعان على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي".

وأكمل "إن فقد يونايتد فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا فسيصبح الفريق في خطر أن يتقهقر خلف الأندية الأخرى".

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وواصل "يونايتد فقد جاذبيته في السنوات الأخيرة، لقد كانوا مقياس للعديد من الأشياء لسنوات كثيرة وهم لا يزالون أكبر ناد في إنجلترا لكن لديهم مشاكل داخلية كبيرة".

وأضاف "إن كان هناك أي لاعب في السابق مانشستر يونايتد كان مانشستر يونايتد هو نقطة الاهتمام الأولى له، لكن الأمر تغير خلال الفترة الأخيرة".

وتابع هامان "إن كان هناك لاعبا مثل هافيرتز يريد التوقيع على عقد لخمس سنوات فأهم شيء لديه هي الخطة والطموح أكثر من مجرد المشاركة في دوري أبطال أوروبا فقط".

وأردف "في الناحية الأخرى فتشيلسي يسير جيدا مع مدربه فرانك لامبارد مع وجود العديد من اللاعبين الشباب مثل تامي أبراهام وماسون ماونت والآن يريد تيمو فيرنر ومعه هافيرتز وفي خلال عامين أو ثلاثة سيتطور الفريق أكثر".

وأتم هامان "إن كان الأمر متعلق بي فاختيار تشيلسي سيكون سهلا لي كلاعب".

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