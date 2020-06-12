الشرق الأوسط: 155 فتاة سعودية يدشنّ مشوارهن في مجال تحكيم مباريات كرة القدم

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 14:43

كتب : أحمد العريان

حكمات كرة قدم

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن تدشين 155 فتاة سعودية لبداية مشوارهن في مجال تحكيم مباريات كرة القدم.

وحسب الصحيفة السعودية، فإن 155 سيدة سعودية، بدأن مشوارهن في مجال تحكيم المباريات، وذلك تحت إشراف لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ومن خلال محاضرات ألقاها يوسف ميرزا وعبد المحسن الزويد مسؤول تدريب الحكام.

الدورة جاءت تحت عنوان "البرنامج التثقيفي النسائي الأول في التحكيم العشبي"، وتم خلالها التعريف بمواصفات الحكم وواجباته والتعامل مع المخالفات وسوء السلوك.

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وحسب إدارة تطوير كرة القدم النسائية في السعودية، فإن المحاضرات لاقت إقبالا جيدا من قبل الفتيات نحو الانضمام للجانب التحكيمي في الجانب الشعبي، إذ وصل عدد المشاركات في البرنامج الأول إلى 155 سيدة.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد كشف في وقت سابق، نيته خفض الاستعانة بالحكام الأجانب في الموسم المقبل، بحيث لا يتجاوز عدد الحكام الأجانب في مباريات أي فريق ما بين 5 إلى 7 مباريات فقط.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عودة النشاط الرياضي للدوري السعودي عن الموسم الجاري، يوم 4 أغسطس المقبل، على أن تعود الفرق للتدريبات يوم 21 يونيو الجاري.

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