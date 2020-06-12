إيتو: ميسي الأفضل في التاريخ.. عليه أن يلعب حتى سن الـ70

لا يشك صامويل إيتو نجم برشلونة السابق أن ليونيل ميسي أيقونة النادي هو أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، مشيرا إلى أن الأرجنتيني لابد أن يستمر طويلا في الملاعب ليواصل إمتاع جمهوره.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وقال الكاميروني في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية:"ليو أفضل لاعب في العالم والأفضل في التاريخ. لطالما كنت اختار الفريق وأسأل ميسي من يريد بجواره".

وواصل لاعب ريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي السابق "كل فريق في العالم يريد ميسي. لذا عليك أن تسانده. لا يمكنه الركض مثل شاب في الـ25 من عمره، لكنه يفعل أحيانا".

وأتم "ما علينا فعله كمشجعين لبرشلونة هو منحه أفضل فريق في العالم لنواصل الاستمتاع به. عليه أن يلعب حتى سن الـ70 حتى نستمتع به أكثر".

وصنع إيتو مع ميسي المجد في برشلونة قبل أن يرحل الأول إلى إيطاليا من بوابة إنتر ويستمر الأخير في كتابة التاريخ في كاتالونيا.

ويرى كثيرون أن ميسي هو الملك المتوج على عرش كرة القدم، إن لم يكن في التاريخ، فعلى الأقل في الحقبة الحالية التي تنافس فيها مع كريستيانو رونالدو على زعامة العالم.

ويمتد عقد ميسي (32 عاما) مع برشلونة حتى 2021 ولم يحدد ساحر الأرجنتين بعد هل سيبقى مع النادي إلى أبعد من ذلك أم ينتقل إلى فريق آخر.

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