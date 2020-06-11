‎الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

الخميس، 11 يونيو 2020 - 21:06

كتب : حسام نور الدين

‎محمود الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

افتتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

يأتي ذلك بعد أعمال التطوير التى تمت على مدار الشهور الماضية وتوفير كافة الاحتياجات الفنية والتقنية من الأجهزة والمعدات الحديثة للارتقاء بالملف الإعلامي وتقديم المستوى الذي يلبي طموحات أعضاء وجماهير الأهلي .

ورافق الخطيب في جولته بمقر النادي بالجزيرة كل من: محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والعديد من مديري الإدارات المختلفة بالنادي.

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وشدد الخطيب على ضرورة استغلال التقنيات والأجهزة الحديثة التى تم الاستعانة بها للارتقاء بالملف الإعلامي على كافة المستويات وتغطية الأخبار والأنشطة الرياضية بما يليق بالنادي.

وأعلنت شركة استادات القابضة إتمام الاستحواذ على شركة بريزنتيشن لايف في ديسمبر الماضي، حيث حصلت على 51% من أسهمها.

شركة بريزنتيشن لايف هي المالكة للعلامة التجارية والحقوق الخاصة بقناة الأهلي، بالتالي تؤول إدارة القناة لشركة استادات.

وذكر بيان استادات أن بموجب هذا الاستحواذ، ستتولى شركة بريرنتيشن لايف إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة استادات.

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