‎الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

الخطيب يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي
الخميس، 11 يونيو 2020 - 21:06
كتب : حسام نور الدين
افتتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.
يأتي ذلك بعد أعمال التطوير التى تمت على مدار الشهور الماضية وتوفير كافة الاحتياجات الفنية والتقنية من الأجهزة والمعدات الحديثة للارتقاء بالملف الإعلامي وتقديم المستوى الذي يلبي طموحات أعضاء وجماهير الأهلي .
ورافق الخطيب في جولته بمقر النادي بالجزيرة كل من: محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، ومحمد يوسف رئيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي والعديد من مديري الإدارات المختلفة بالنادي.
📸| محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يفتتح مقري إدارة الإعلام وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.🦅 pic.twitter.com/IwSW86s0u9— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 11, 2020
وشدد الخطيب على ضرورة استغلال التقنيات والأجهزة الحديثة التى تم الاستعانة بها للارتقاء بالملف الإعلامي على كافة المستويات وتغطية الأخبار والأنشطة الرياضية بما يليق بالنادي.
وأعلنت شركة استادات القابضة إتمام الاستحواذ على شركة بريزنتيشن لايف في ديسمبر الماضي، حيث حصلت على 51% من أسهمها.
شركة بريزنتيشن لايف هي المالكة للعلامة التجارية والحقوق الخاصة بقناة الأهلي، بالتالي تؤول إدارة القناة لشركة استادات.
وذكر بيان استادات أن بموجب هذا الاستحواذ، ستتولى شركة بريرنتيشن لايف إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة استادات.
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