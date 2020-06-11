إلى الأهلي والزمالك.. أورلاندو بايرتس يكشف لـ في الجول كيف يتواجد في لعبة فيفا

في قائمة Rest of World بلعبة فيفا الصادرة من شركة EA Sports ستجد فرقا من مختلف العالم، من بينها فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

الفريق الذي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة فقط بالإضافة لـ9 ألقاب دوري في جنوب إفريقيا بجميع مسميات المسابقة، يتواجد رفقة غريمة كايزر تشيفز ليكونا الفريقين الوحيدين من قارة إفريقيا في اللعبة الإلكترونية.

ورغم غياب الفريقين عن منصات التتويج القارية إلا أن الشراكة ممتدة منذ عام 2005 حيث ظهر الناديين في نسخة فيفا لعام 2006، ولا يزال التعاون قائما حتى النسخة الحالية فيفا 2020.

فما سبب تواجد الفريقين في اللعبة رغم عدم إمتلاكهما لألقاب قارية مثل الأهلي والزمالك والترجي التونسي والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي وغيرهم من الأندية؟ هذا ما وضحه جوزيف برتراند مسؤول بقسم الاستفسارات الرقمية والتسويق في أولارندو بايرتس لـFilGoal.com

وشرح برتراند كيف بدأت شراكة أورلاندو بايرتس مع EA Sports "في البداية كانت الشركة تبحث عن أكثر الدول التي تباع بها اللعبة وجنوب إفريقيا كانت ضمن هذه الدول".

وأكمل "أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز هما أكبر ناديين ولديهم أكبر قاعدة جماهيرية؛ لهذا تم الاتفاق مع EA Sports للحصول على حقوق الفريق في اللعبة".

ولم يعلن برتراند عن ميعاد انتهاء عقد الشراكة لكنه أشار إلى "لا يزال العقد ممتدا لسنوات".

كان هذا عن كيفية إتمام الشراكة. فماذا عن طريقة تقييم EA Sports للاعبي أورلاندو بايرتس في اللعبة؟

يقول برتراند "تتم عملية التقييم عن طريق نظام مرتبط بالدوري الذي تشارك به وعن طريق كشافين يشاهدون المباريات ثم يضعون التقييم".

وأضاف ضاحكا "بصراحة لا نتفق دائما مع تقييم EA sports للاعبينا"

وأكمل "حين نتعاقد مع لاعب من أوروبا يكون التقييم أعلى بكل تأكيد".

وتابع "بالطبع نرفع الاهتمامات، لكن في النهاية هي مجرد لعبة. كما أن تقييم فرق الدوري الجنوب إفريقي ليس مرتفعا مقارنة بالدوريات العالمية الكبرى باللعبة وهذا ما يفسر الأمر".

وعن مبيعات اللعبة في جنوب إفريقيا بعد تواجد أورلاندو بايرتس، أكد برتراند "المبيعات في تزايد كل عام، لذلك أنا متأكد أنها تساعد".

لكن الأمر لا يتوقف على تواجد أورلاندو بايرتس فقط في اللعبة، بل أن النادي لديه فريقا رسميا يمثل أورلاندو بايرتس في البطولات التي تنظمها EA Sports للعبة فيفا.

وأوضح "لدينا فريقا يتكون من لاعبي فيفا محترفين".

وأكمل "خلال فترة الجائحة، نظمنا بعض المباريات الودية مع الأندية التي لديها فرقا إلكترونية مثل: دي سي يونايتد الأمريكي وفينورد وأياكس من هولندا وبشكتاش من تركيا وروما الإيطالي وليل ونانت من فرنسا والترجي التونس".

ويمتلك الترجي فريقا للألعاب الإلكترونية رغم عدم تواجد الفريق التونسي في لعبة فيفا.

إذا، التواجد في لعبة فيفا والدخول في شراكة مع EA Sports مرتبط من مبيعات اللعبة الأصلية.

ومع ارتفاع مبيعات اللعبة في مصر في الفترة الأخيرة، هل نرى الأهلي والزمالك في اللعبة؟ لذلك على مسؤولي قسم التسويق في الفريقين التحرك خطوة للأمام لاستغلال شهرتهما والقاعدة الجماهيرية.

اقرأ أيضا

تقرير مغربي يكشف مواعيد نصف نهائي دوري الأبطال

لفتة رائعة من صلاح

أيت مناموفيتش يستهدف ثنائي الزمالك

كوميك بوك - بيكلز.. الكلب الذي أنقذ كأس العالم

وزير الرياضة يحدد الموعد الأنسب لاستئناف النشاط