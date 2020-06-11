فيفا يجري تعديلات هامة على الانتقالات وتسجيل اللاعبين الجدد في الموسم الجديد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن عدة تعديلات اضطرارية على سوق الانتقالات وعقود اللاعبين وتسجيلهم في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وجاء بيان الاتحاد الدولي كالتالي:

بعد نشر توصيات ومبادئ تنظيمية في السابع من شهر أبريل الماض لمعالجة بعض القضايا التنظيمية المتعلقة بكرة القدم والناتجة عن فيروس كورونا.

أجرى الاتحاد الدولي 13 ورشة عمل مع ممثلين للاتحادات الأعضاء ورابطة الأندية الأوروبية حضرهم أكثر من 350 مشاركا.

ووافق مجلس فيفا اليوم على المزيد من التعديلات المؤقتة على لوائحه بشأن انتقالات اللاعبين وحل النزاعات.

وجاءت كالتالي:

** بالنسبة للاعبين العاطلين عن اللعب يُسمح لهم التسجيل في ثلاثة أندية بحد أقصى واللعب لهم خلال موسم واحد بدلا من التسجيل لناديين فقط.

** من أجل إعطاء الأولوية للأندية لإكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتهم المتاحة حاليا وتوفير المرونة في انتقالات اللاعبين، يُسمح للاتحادات التي تستخدم تقويما مزدوجا للسنة ببدء أول فترة تسجيل لموسم 2020-2021 قبل الانتهاء من الموسم الحالي بشرط التالي:

- الحد الأقصى المسموح به لبدء تسجيل اللاعبين الجدد هو قبل انتهاء الموسم الحالي بأربعة أسابيع.

- يسمح بنقل اللاعب لناد جديد لكن سيكون مؤهلا فقط للمشاركة في المباريات معه مع انطلاق موسم 2020-2021.

- يسمح أن يتم التعاقد مع لاعب حر بشرط أن يكون مؤهلا للعب في موسم 2020-2021.

** لتقديم إعانة مالية للأطراف المشاركة في نزاعات لدى فيفا فإن أي طلب تم تقديمه بين 10 يونيو و31 ديسمبر 2020 لن يكون هناك أي شرط لدفع التكاليف ولن يتم طلب أي تكاليف إجرائية.

أما بالنسبة لأي دعوة تم تقديمها قبل 10يونيو 2020 والتي لم يتم البت فيها حتى الآن فيجب أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التكاليف الإجرائية مساويا لأي رسوم تدفع مقدما.

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