"استادات" تدير قناة الأهلي وتستحوذ على شركة "بريزنتيشن لايف"

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 - 15:42

كتب : عاطف شادي

شركة استادات

أعلنت شركة استادات القابضة إتمام الاستحواذ على شركة بريزنتيشن لايف، حيث حصلت على 51% من أسهمها.

شركة بريزنتيشن لايف هي المالكة للعلامة التجارية والحقوق الخاصة بقناة الأهلي، بالتالي تؤول إدارة القناة لشركة استادات.

وذكر بيان استادات أن بموجب هذا الاستحواذ، ستتولى شركة بريرنتيشن لايف إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة استادات.

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وأضاف البيان أن "شركة استادات تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري".

وأتم البيان "وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية".

وفي وقت سابق يوم الإثنين، أعلنت شركة استادات انطلاقها رسميا.

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