خبر في الجول – الأهلي يعتمد على أمرين في مواجهة "انتهاء عقد فايلر قبل استئناف النشاط"

يعتمد مسؤولو الأهلي على أمرين في مواجهة إمكانية اعتبار عقد ريني فايلر المدير الفني للفريق منتهيا قبل استئناف النشاط الكروي في مصر.

وعلم FilGoal.com أن عقد السويسري مع الأهلي ينص على أنه ينتهي يوم 30 يونيو، أو بنهاية الموسم، وهو اللفظ الذي تم إضافته تحسبا لاستمرار الموسم لفترة بعد 30 يونيو عند تعاقد فايلر مع الأهلي.

بالطبع، لم يعلم أحد في ذلك الوقت بخصوص "القوة القاهرة" المتمثلة في تفشي فيروس كورونا وإيقاف المسابقات.

ومن المنتظر أن يستأنف النشاط الكروي في مصر في يوم الأول من أغسطس بحسب تصريحات أشرف صبحي وزير الرياضة.

الأمر الثاني الذي يعول عليه مسؤولو الأهلي هو توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن العقود والتي أصدرها بعد تفشي فيروس كورونا حيث اقترح فيفا تمديد العقود حتى الوقت الذي ينتهي فيه الموسم بالفعل ويجب أن يتماشى ذلك مع النية الأصلية للطرفين –النادي واللاعب- عند توقيع العقد بأن ينتهي مع نهاية الموسم.

ويسافر فايلر إلى مسقط رأسه في سويسرا الخميس للحصول على إجازة قصيرة ومناقشة أسرته في ملف تجديد تعاقده مع الأهلي.

وينطلق فايلر إلى سويسرا بعد التنسيق مع السفارة السويسرية لتنسيق رحلة طيران في ظل إغلاق الأجواء بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تستمر إجازة فايلر من 10 أيام إلى أسبوعين حسبما علم FilGoal.com، في ظل تواصل مستمر خلالها مع مسؤولي الأهلي

يعد سفر فايلر أمر محرك لملف تجديد تعاقده مع الأهلي، حيث علم FilGoal.com في وقت سابق مفاوضات التمديد متوقفة في الوقت الحالي، خاصة وأن المدرب السويسري كان عالقا في مصر، ويحتاج لمناقشة خطوة التجديد مع أسرته.

وأبلغ فايلر مسؤولي الأهلي في وقت سابق أنه في حاجة للنقاش مع أسرته بشكل واضح حول عملية تمديد التعاقد، خاصة وأن العقد المقدم من الأهلي يمتد لعامين مقبلين، ما يعني حاجة السويسري لمناقشة أسرته حول ترتيبات جديدة منها احتمالية نقل إقامتهم إلى مصر على سبيل المثال أو على فترات، مع افتقاد المدرب لأسرته في الوقت الحالي والظروف الجارية.

ولكن في ظل صعوبة السفر بسبب إغلاق الأجواء، ورغبة فايلر في مناقشة الأمر مع أسرته وجها لوجه، تعطلت مفاوضات تمديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكن مع سفر فايلر غدا الخميس، قد تتحرك الأمور قليلا نحو التجديد.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة. 49 نقطة من 17 مباراة.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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