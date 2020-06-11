إصابة مدرب حراس براعم الزمالك بفيروس كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 - 18:46

كتب : FilGoal

شعار الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن إصابة مصطفى غراب مدرب حراس مرمى براعم النادي بفيروس كورونا.

وكشف طارق يحيى رئيس قطاع الكرة في نادي الزمالك عن إصابة مصطفى غراب بفيروس كورونا وأن "حالته مستقرة حاليا".

ويخضع مصطفى غراب للحجر المنزلي لحين تعافيه من الإصابة بالفيروس.

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ونقل طارق يحيى لـ مصطفى غراب دعم وتمني مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بالشفاء العاجل له.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com الشفاء لكل مصابي كورونا في مصر والعالم.

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