تقرير: "أيت مناموفيتش" يستهدف ثنائي الزمالك لجعل فريقه "الأقوى مغربيا"

وصف تقرير مغربي رئيس نادي شباب المحمدي هشام أيت منا بـ "أيت منافموفيتش"، تيمنا برومان أبراموفيتش رئيس تشيلسي، والسبب؟ طموحه لعقد صفقات كبرى في الفترة المقبلة.

محمد أوناجم النادي : الزمالك الزمالك

جريدة المنتخب المغربية قالت إن رئيس النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية يستهدف عددا من الصفقات حال صعوده للدرجة الأولى، وعلى رأسهم ثنائي الزمالك، محمد أوناجم، والمعار للرجاء حميد أحداد.

وشدد التقرير: "أيت منا رئيس شباب المحمدية، سيكون امتدادا لنوعية المسيرين الطامحين لتثبيت اسمه بسجل تاريخ الرؤساء الكبار الذين مروا بكرة القدم الوطنية، ويتطلع أيضا لجعل فريقه الأقوى في سوق انتقالات اللاعبين، بانتداب أجود الممارسين".

ولم تنشر الجريدة المغربية تفاصيل بشأن تحركات رئيس النادي في التعاقد مع أي من لاعبي الزمالك.

ولكن، محمد أوناجم تحدث في وقت سابق مشددا أنه "مرتاح في الزمالك. لدي عقد ممتد مع الفريق وأملك علاقة محترمة مع إدارة النادي والمدرب".

وأضاف "أحترم النادي وإدارته ولا يوجد شيء يدفعني للرحيل في الفترة الحالية رغم وصول عروض بالفعل".

محمد أوناجم انضم لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من نادي الوداد البيضاوي المغربي.

صاحب الـ28 عاما شارك مع الزمالك هذا الموسم في 22 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.

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