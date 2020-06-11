اللجنة الأولمبية تتحرك لإقامة مقر عزل للمنتخبات الوطنية

الخميس، 11 يونيو 2020 - 11:29

كتب : عاطف شادي

اجتماع اللجنة الأولمبية المصرية

خاطب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمخاطبة وزارة الصحة للحصول على موافقة رسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل لمواجهة حالات فيروس كورونا للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب وذلك في مقر الأكاديمية الأولمبية في مبني الاتحادات باستاد القاهرة الدولي.

كشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في بيان أنه في ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمي ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليين فيتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبي في مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سرير في المبنى الذي يتسع لـ100 سرير لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.

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يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية للحالات التي ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التي لا تستدعي دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل في حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.

يتم الاستعانة بأطباء وتمريض من الممارسين للمهنة في جمهورية مصر العربية والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاتخاذ كافة إجراءات الأمان والسلامة الطبية.

استعان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في إعداد الخطة الكاملة بالدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية والدكتور أحمد محمد هيبة استشاري الأمراض الباطنة والفيروسات وأحد المشرفين على كتابة الكتيب الإرشادي للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والدكتورة أماني جمعة استشاري مكافحة العدوى بكلية التمريض جامعة الفيوم وذلك لتقديمها لوزير الشباب والرياضة لتقديمها لوزارة الصحة للحصول على الموافقات الرسمية في أسرع وقت.

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