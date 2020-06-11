اللجنة الأولمبية تتحرك لإقامة مقر عزل للمنتخبات الوطنية

اللجنة الأولمبية تتحرك لإقامة مقر عزل للمنتخبات الوطنية
الخميس، 11 يونيو 2020 - 11:29
كتب : عاطف شادي
خاطب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمخاطبة وزارة الصحة للحصول على موافقة رسمية والتصاريح اللازمة لإقامة مقر عزل لمواجهة حالات فيروس كورونا للمنتخبات الوطنية في كافة الألعاب وذلك في مقر الأكاديمية الأولمبية في مبني الاتحادات باستاد القاهرة الدولي.
كشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في بيان أنه في ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمي ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليين فيتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.
مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبي في مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سرير في المبنى الذي يتسع لـ100 سرير لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.
يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية للحالات التي ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التي لا تستدعي دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل في حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
يتم الاستعانة بأطباء وتمريض من الممارسين للمهنة في جمهورية مصر العربية والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لاتخاذ كافة إجراءات الأمان والسلامة الطبية.
استعان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في إعداد الخطة الكاملة بالدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية والدكتور أحمد محمد هيبة استشاري الأمراض الباطنة والفيروسات وأحد المشرفين على كتابة الكتيب الإرشادي للهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والدكتورة أماني جمعة استشاري مكافحة العدوى بكلية التمريض جامعة الفيوم وذلك لتقديمها لوزير الشباب والرياضة لتقديمها لوزارة الصحة للحصول على الموافقات الرسمية في أسرع وقت.
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