أحمد صديق يحكي كواليس مكالمة ثابت البطل.. وأزمة مع المقاولون كادت تصعب انتقاله لـ الأهلي

كشف أحمد صديق الظهير الأيمن السابق للأهلي كواليس انضمامه للفريق للمرة الأولى في عام 2002.

وقال صديق لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "كنت ألعب في نادي الفيوم وحدثني عدلي القيعي للانضمام للنادي وقال لي ستلعب في دورة ودية في الإسكندرية مع فريق الشباب".

وتابع "فوجئت بأن فتحي مبروك لا يعرف الحكاية وإنني سألعب معه فعدت وتحدثت مع القيعي والذي أبلغ ثابت البطل وحدثني الأخير وقال لي سأحل كل شيء مع فتحي مبروك".

وتابع "أتذكر أن ثابت البطل قال لي يا صديق مُجرد شم رائحة ملعب الأهلي كأنك حصلت على كل شيء، وهو كان محقا".

وأضاف "انتقلت معارا ولم أشارك كثيرا في فترة جو بونفرير وتوني أوليفيرا بسبب سوء النتائج وعدت سريعا للفيوم".

وتابع "من الفيوم انتقلت لأسمنت أسيوط ولعبت معهم في الدوري الممتاز وساهمت في بقاء الفريق وتجنب الهبوط ثم جاء أكثر من عرض مثل المقاولون العرب والإسماعيلي وإنبي ووقعت للمقاولون في شهر يناير عام 2006 وحصلت على مقعدم تعاقد".

وأكمل أحمد صديق حديثه "في صيف ذلك العام حدثني الزمالك وجلست مع مرتضى منصور وتقدم إنبي والإسماعيلي لي بعروض ثم ظهر الأهلي عن طريق حسام البدري والقيعي".

وأضاف "أخبرت الأهلي بتوقيعي للمقاولون وقيل لي لا تقلق سنحل المشكلة وبالفعل انتقلت للنادي".

وأتم "قضيت ثلاث سنوات هي تمثل أحمد صديق هي الأروع في مسيرتي توجت خلالهم بـ13 أو 14 بطولة".

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