أحمد صديق: كنت قريبا من الزمالك بعد الرحيل عن الإسماعيلي ولكن تدخل الأهلي حسم الأمر

الخميس، 11 يونيو 2020 - 01:11

كتب : FilGoal

احمد صديق

كشف أحمد صديق لاعب الأهلي السابق عن اقترابه من الانضمام للزمالك في وقت سابق.

وقال صديق عبر قناة أون تايم سبورتس1: "بعدما رحلت عن الأهلي في عام 2009 وانتقلت إلى الإسماعيلي تألقت مع الدراويش وتلقيت عدة عروض من أندية كثيرة".

وأضاف "الزمالك دخل في مفاوضات معي عام 2012 بعد نهاية تعاقدي مع الإسماعيلي وجلست مع مرتضى منصور في منزله واتفقت معه على كل شيء".

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وواصل "ولكني انتظرت لفترة لمعرفة موقف الأهلي من ضمي".

وأتم تصريحاته "وبالفعل دخل الأهلي في مفاوضات معي ووقعت له فورا وعدت مرة أخرى للقلعة الحمراء".

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